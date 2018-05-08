"Мама счастлива, когда есть баланс между семьей и работой", – Алла Костромичева

Успешная украинская модель и телеведущая раскрыла свой секрет счастливого материнства

Алла Костромичева с сыном Сальваторе. Фото: instagram.com/alla

В воскресенье, 13 мая, отмечается День матери. Сайт "Сегодня" расспросил известных женщин, что для них значит материнство и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой.

Первой героиней стала известная украинская модель и телеведущая Алла Костромичева.

В ноябре 2015 года Алла впервые стала мамой. У модели и ее возлюбленного Джейсона Капоне родился мальчик, которого назвали Сальваторе.

Алла Костромичева Фото: instagram.com/alla Алла Костромичева Фото: instagram.com/alla Алла Костромичева Фото: instagram.com/alla Алла Костромичева Фото: instagram.com/alla Алла Костромичева Фото: instagram.com/alla 1/5

Ни во время беременности, ни после рождения сына модель не сдавала позиции и упорно работала. Поэтому она точно знает, как найти баланс между работой и материнством.

"Мне кажется, что я нахожу идеальный баланс благодаря работе. Я провожу с ребенком меньше времени, чем бы мне хотелось, но при этом я очень ценю каждую минуту", – говорит Алла.

Для нее материнство – это возможность вырастить настоящего мужчину: "Я очень хотела именно мальчика, как и мой муж. Я верю, что мальчику важно видеть в маме все лучшие качества женщины. И мне кажется, что быть спокойной, позитивной, заботливой и счастливой – это то, что ребенок должен видеть".

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Модель также считает, что нет ничего плохого в том, чтобы обращаться к литературе или психологам, искать советы на стороне.

"Я хочу быть примером для своего сына в том числе и трудолюбия. И я всегда делаю так, чтобы время, которое я провожу с сыном было качественным и счастливым для него", – отмечает Костромичева.

Модель также поделилась своим секретом, как оставаться счастливой мамой при любых обстоятельствах.

"Мне кажется мама счастлива, когда есть баланс между семьей и работой. Вот к нему и стремлюсь", – подытожила она.

Алла Костромичева Фото: instagram.com/alla Алла Костромичева Фото: instagram.com/alla Алла Костромичева Фото: instagram.com/alla Алла Костромичева Фото: instagram.com/alla Алла Костромичева Фото: instagram.com/alla 1/5

Ранее психолог Михаил Лабковский рассказывал, как настроение матери влияет на ребенка. По его словам, время с ребенком нужно проводить качественно – о чем и говорила Алла Костромичева. Ведь, по словам психолога, родители часто совершают ошибку, когда начинают заниматься ребенком, делая это через силу.

Психолог пояснил, что очень часто мамы (да и отцы этим грешат) совершают такую ошибку: они занимаются ребенком через силу. Лишь бы няню не нанимать и не жить потом с бесконечным чувством вины (хотя вина тут стоит особняком отдельно и к ситуации не имеет никакого отношения), говорит Лабковский.

"Поймите, что эти "ценные минуты", когда вы расчесывали кукол и гоняли паровозики через "не хочу" отпечатаются на детях и создадут уже их настрой, их настроение", – подытожил психолог.