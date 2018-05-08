"Мама счастлива, когда есть баланс между семьей и работой", – Алла Костромичева
Успешная украинская модель и телеведущая раскрыла свой секрет счастливого материнства
В воскресенье, 13 мая, отмечается День матери. Сайт "Сегодня" расспросил известных женщин, что для них значит материнство и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой.
Первой героиней стала известная украинская модель и телеведущая Алла Костромичева.
В ноябре 2015 года Алла впервые стала мамой. У модели и ее возлюбленного Джейсона Капоне родился мальчик, которого назвали Сальваторе.
Ни во время беременности, ни после рождения сына модель не сдавала позиции и упорно работала. Поэтому она точно знает, как найти баланс между работой и материнством.
Для нее материнство – это возможность вырастить настоящего мужчину: "Я очень хотела именно мальчика, как и мой муж. Я верю, что мальчику важно видеть в маме все лучшие качества женщины. И мне кажется, что быть спокойной, позитивной, заботливой и счастливой – это то, что ребенок должен видеть".
Модель также считает, что нет ничего плохого в том, чтобы обращаться к литературе или психологам, искать советы на стороне.
Модель также поделилась своим секретом, как оставаться счастливой мамой при любых обстоятельствах.
Ранее психолог Михаил Лабковский рассказывал, как настроение матери влияет на ребенка. По его словам, время с ребенком нужно проводить качественно – о чем и говорила Алла Костромичева. Ведь, по словам психолога, родители часто совершают ошибку, когда начинают заниматься ребенком, делая это через силу.
Психолог пояснил, что очень часто мамы (да и отцы этим грешат) совершают такую ошибку: они занимаются ребенком через силу. Лишь бы няню не нанимать и не жить потом с бесконечным чувством вины (хотя вина тут стоит особняком отдельно и к ситуации не имеет никакого отношения), говорит Лабковский.
"Поймите, что эти "ценные минуты", когда вы расчесывали кукол и гоняли паровозики через "не хочу" отпечатаются на детях и создадут уже их настрой, их настроение", – подытожил психолог.