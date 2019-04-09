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Маргарита Сичкарь: "Я чувствовала, что живу не своей жизнью"

Каждую среду мы будем рассказывать, как успешные люди боролись с депрессией

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:49
Маргарита Сичкарь: Я чувствовала, что живу не своей жизнью
Маргарита Сичкарь: Я чувствовала, что живу не своей жизнью
Фото: Снежана Хромец

Маргарита Сичкарь – успешный ресторатор, активная бизнесвумен, главный идеолог коворкинга "Счастье HUB", основатель Школы счастливой жизни, автор и инициатор многих благотворительных проектов. Маргарита Сичкарь рассказала личную историю для социального проекта "На пути к успеху. Депрессия". Проект создан по инициативе PR-агентства Lavska Story в рамках корпоративно-социальной ответственности.

"С эмоциональным выгоранием мы сталкиваемся тогда, когда очень много ожидаем от чего-то и не получаем это. Соответственно появляется внутреннее недовольство", – комментирует Маргарита.

По ее словам, депрессия – это противоположность энергичности. "Плюс – это когда человек эмоционально наполнен, он движется, его ничто не может остановить. А депрессия – это крайняя форма, но со знаком минус, когда человек тратит такую ​​же энергию на то, что начинает злиться на весь мир, у него появляется негативная энергия. И если человек способен на депрессию, то он способен и на положительные большие шаги. Просто нужно развернуть корабль в
противоположном направлении", – утверждает ресторатор.

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Также Маргарита поделилась внутренними переживаниями, когда она переживала депрессию.

"Когда у меня тяжелый период, я всегда аккумулирую все свои возможности и начинаю двигаться дальше.
Когда ты просыпаешься в частном большом доме, у тебя двое детей, известный муж, ты публичный человек, но есть понимание, что что-то в твоей жизни не так. Я чувствовала, что живу не своей жизнью. Мне было важно понять свою ценность. В тот момент было ощущение обесценение себя", – рассказала бизнесвумен.

Детальнее об опыте осознания, как стать счастливым человеком, узнайте уже завтра, 10 апреля. Полное интервью с Маргаритой Сичкарь читайте на Сегодня.Lifestyle.

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Ретушь фото: Дарина Лупинская

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депрессия Маргарита Сичкарь на пути к успеху
Источник: Сегодня
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