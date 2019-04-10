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Эксклюзив

Маргарита Сичкарь: "Я каждый день делаю себе вызовы"

Каждую среду мы рассказываем о том, как успешные люди боролись с депрессией

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:11

Маргарита Сичкарь: Я чувствовала, что живу не своей жизнью
Маргарита Сичкарь: Я чувствовала, что живу не своей жизнью
Фото: Снежана Хромец

Маргарита Сичкарь – успешный ресторатор, активная бизнесвумен, главный идеолог коворкинга "Счастье HUB", основатель Школы счастливой жизни, автор и инициатор многих благотворительных проектов. Ее природная сила и "чувство гордого сознания непреодолимости своей, своей непобедимости" (как в словах Павла Тычины) могут удивить, но лучше прислушаться к ее советам. Маргарита Сичкарь рассказала личную историю пути к ощущению свободного человека, а также успеха свободного человека для социального проекта "На пути к успеху. Депрессия". Проект создан по инициативе PR-агентства Lavska Story в рамках корпоративно-социальной ответственности.

- Маргарита, Ваша жизнь имеет очень большой перечень бизнес-достижений. Но особенно приятно вспоминать о памятнике Коту Пантюше, который вы установили, и реконструированном вами фонтане возле Золотых Ворот. Надо быть очень активным и сильным человеком, чтобы наполнить свою жизнь событиями и еще думать о культуре города. Знакомо вам эмоциональное выгорание?

- Да. С эмоциональным выгоранием мы сталкиваемся тогда, когда очень много ожидаем от чего-то и не получаем это. Соответственно появляется внутреннее недовольство.

- А была ли у вас когда-нибудь депрессия?

- Я недавно прочитала очень полезную статью о депрессии. Мир дуальный. Есть добро и зло, есть плюс и минус. Депрессия – это противоположность энергичности. Плюс – это когда человек эмоционально наполнен, он движется, его ничто не может остановить. А депрессия – это крайняя форма, но со знаком минус, когда человек тратит такую ​​же энергию на то, что начинает злиться на весь мир, у него появляется негативная энергия. И если человек способен к депрессии, то он способен и на положительные большие шаги. Просто нужно развернуть корабль в противоположном направлении. Если человек долго находится в депрессивном состоянии, появляются нервные расстройства, мысли о суициде, апатия.

Состояние депрессии в крайней форме я в своей жизни почувствовала в Москве. У меня это еще связано с паническими
атаками. Я тогда строила ресторан в Москве. Московская публика очень сложная, циничная, лукавая. Я столкнулась с тем, что человек тебе улыбается, а потом втыкает нож в спину. Для меня это было неприятное открытие и большое разочарование. И у меня появилось ощущение, что я ничего не хочу делать и хочу бежать из этого города. Мне хотелось по рельсам идти в сторону Киева. Я хорошо помню это состояние.

- А долго продолжалось это ощущение?

- Это не может продолжаться долго, потому что есть инстинкт самосохранения. И ты начинаешь действовать. Первое, что я сделала – сказала своим партнерам, что я возвращаюсь в Киев. Я тогда приняла решение, что Москва мне не интересна. Это город, в котором мне не комфортно. Хотя там ходят большие деньги. Но в тот момент я поняла, что это не ради денег, статуса. Мое внутреннее состояние было для меня важнее. Я хотела вернуться в комфортное для меня
состояние, заниматься тем, что люблю, общаться с порядочными людьми. Хотя в Украине меня тоже бросали бизнес-партнеры, но я быстро выходила из этого состояния со знаком минус.

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У меня было три потрясения, когда близкие люди предавали. Но с годами я начала более философски к этому относиться, потому что все имеет причинно-следственную связь. Чем дольше растягивается во времени оплата, тем больше накапливается процентов. Если следовать логике причинно-следственной связи, то когда-то в молодости я так же вела себя с людьми. Возможно, сумма была небольшой, но за 20 лет она превратилась в миллион. Вселенная таким образом дает нам урок. Следовательно, такие состояния у меня были. Но не было тогда таких знаний, как сейчас.

У современной молодежи есть доступ к интернету. И можно получить ответы, если искать. Тогда были только книги и мой жизненный опыт. Рядом со мной не было ментора, которым я сейчас являюсь для многих молодых людей. В современной молодежи больше шансов на самореализацию, на самоидентификацию в мире, больше возможностей заявить о себе.

Маргарита Сичкарь: Я каждый день ставлю себе вызов
Маргарита Сичкарь: Я каждый день ставлю себе вызов
Фото: Снежана Хромец

С другой стороны, сейчас очень большое количество информации. И в этом потоке главное не захлебнуться. Очень важно иметь стержень, тогда мир – благость, возможность получить все, что ты хочешь. В мире хватает денег на всех. Ведь деньги – это энергия. Электронные деньги – это вообще будущее. Валюта будущего будет привязана не к золотом запасу, а к определенным ресурсам, которые могут быть материальными или нематериальными. Например, положительная энергия позволит вам получать больше денег, будет вас стимулировать быть хорошим по отношению друг к другу. Это очень классный инструмент, потому что людей нужно мотивировать.

- А если вернуться в ваше прошлое, Вы тогда пытались сами себя извлечь из депрессивного состояния или обращались к друзьям?

- Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Не мешало бы, чтобы кто-то тебе бросил спасательный круг в виде совета или психологической поддержки, но человек только сам может изменить свою жизнь, переосмыслить и попытаться найти в негативе позитив. Позитив всегда есть. Это жизненный урок, выводы, которые ты делаешь. Если ты человек с нормальной психикой, любой жизненный опыт ты всегда конвертируешь в улучшение своей версии себя.

- Психологи утверждают, что проблема заключается еще и в страхе обратиться за помощью к чужому человеку. Хотя консультации профессионалов (психологов) могут помешать этому тяжелому состояния. А вы обращались к специалистам?

- К психологам конечно обращалась. Все мы родом из Советского Союза. Родители воспитали в нас очень много комплексов. Поэтому самостоятельно с этим справиться трудно. В первую очередь, я работала над отношениями с мужчинами, потому что у меня были сложные отношения с отцом в детстве. Я этот вопрос закрыла после того, как приняла отца таким, какой он есть, перестала на него обижаться, простила ему и призналась в любви. После этого мои отношения с мужчинами стали идеальными.

Надо преподавать в школе, что такое любовь и что такое счастье

Потому что все претензии к мужчинам, это в основном претензии к своему отцу. Если у вас сложные отношения со своим Я, женщиной, вы себя не принимаете, то это точно ваши отношения с мамой. Разбираясь с родителями, вы решаете все ваши задачи. В то время я много обращалась к психологам, но потом начала читать литературу, наблюдать и со временем я сама начала в этом неплохо разбираться. Я считаю, что психология – предмет, который должен быть в школе. Надо преподавать в школе, что такое любовь, что такое счастье. Потому что мы хотим быть любимыми, хотим любить, хотим быть счастливыми.

- Когда вы переживаете трудные периоды, это заметно окружающим, или вы скрываете свои эмоции?

- Когда это происходит с тобой внезапно, и ты находишься среди людей, обычно это заметно. Если это происходит тет-а-тет, то срабатывает животный инстинкт, когда раненый зверь скрывается в норе и зализывает свои раны. Я так же изолируюсь от общества, чтобы выплакаться, пережить, принять решение и двигаться дальше. Когда у меня тяжелый период, я всегда аккумулирую все свои возможности и начинаю двигаться дальше. Если есть свидетели моего состояния, то они видят мое разочарование, это не скрыть, и зачем?!

- Маргарита, в одном интервью вы рассказывали, что в вашей жизни был период "день сурка". Это тоже была депрессия, когда вы решили полностью изменить свою жизнь?

- Это был мой последний кризис. Потому что у человека в жизни есть три кризисные периоды. Я их все прошла. Первый кризис происходит после окончания института, в районе 20 лет, когда ты сталкиваешься с реальностью. Второй кризис – после 30 лет, когда появляется определенная неудовлетворенность, когда ты сомневаешься в своей профессии, человеке, который рядом с тобой и т.д. И третий период – это 42-43 годы, когда приходит понимание, в чем смысл жизни, что я должен после себя оставить. Когда ты приближаешься к экватору и анализируешь свою жизнь. Это период разводов, потери бизнеса, работы.

Маргарита Сичкарь: Я иду туда, куда другие боятся
Маргарита Сичкарь: Я иду туда, куда другие боятся
Фото: Снежана Хромец

В этот период у меня и состоялся "день сурка". Когда ты просыпаешься в частном большом доме, у тебя двое детей, известный муж, ты публичный человек, но есть понимание, что что-то в твоей жизни не так. Я чувствовала, что живу не своей жизнью. В этот момент я приняла решение, что хочу побыть наедине, чтобы понять себя. Но не все вторые половины готовы принять такое решение. Поэтому началась борьба. И тогда я поняла, что я вынуждена буду уйти, и начать с нуля. Это было сознательное решение. Я знала, что у меня за плечами огромный опыт, у меня есть навыки, которые я могу монетизировать. Мне было важно понять свою ценность. В тот момент было ощущение обесценение себя. Как будто я приложение. И это было со всех сторон: реплики от мужа, реплики от окружения – о "жене футболиста". Хотя, когда мы познакомились с Вадимом Ващуком, у меня как раз был расцвет, я была обеспеченной и успешной. Таким образом, это был очень серьезный шаг, потому что мало кто может на это согласиться, учитывая, что нужно будет разрушить всю жизнь, начинать с нуля финансово. Разошлись мы не очень дружественно, поэтому для меня это был тяжелый период. Я его называю "прохождения горнила ада". Но я уже взрослая, я понимала, что справлюсь. Хотя были очень серьезные психологические нагрузки, пока я не ушла из дома.

Важно понять свою ценность

Очень хорошо помню тот момент: я сняла квартиру, зажгла камин, надела красивое платье, взяла шампанское, приготовила вкусную пасту с морепродуктами, включила романсы Ирины Сказиной, сидела и праздновала свою свободу. Мне так хотелось побыть наедине. Я наслаждалась этой тишиной. Это было круто и тяжело одновременно, потому что я находилась в поиске себя. Но я искала разные пути. Я пошла на Арарат, каталась на яхтах, поехала на остров свободы Кубу. Для меня все было символично. Конечно, финансово было трудно, но постепенно все изменилось к лучшему. Пришло осознание того, что такое счастье. Я поняла, что хочу быть счастливым человеком. И я начала над этим работать. Открыла формулу счастья, не без помощи Майкла Роуча, который был в Киеве. А потом я построила "Счастье
HUB", открыла Школу счастливой жизни, начала проводить авторские мастер-классы, выступать на телевидении, писать книги.

- То есть, пройдя этот сложный этап, как говорится "в конце тоннеля", вы нашли и предались своему счастью, и
сейчас с гармонией в жизни, как личное достояние?

- Я сейчас кайфую. Во-первых, я финансово абсолютно независима. Я ничего не требую у своего бывшего мужа. Я никогда ни перед кем не унижалась в своей жизни и не буду. Я считаю, что, несмотря на выражение "жизнь несправедлива", Вселенная все правильно делает: иногда наказывает, иногда устраивает сюрпризы. Сейчас у меня не "день сурка", сейчас я не знаю, чем закончится мой день. У меня каждый день что-то происходит, что-то новое, яркое,
неожиданное. Я каждый день понимаю, что этот день на другой не похож. И поэтому я проживаю его в удовольствие. Я могу позволить себе общаться только с тем, кто мне интересен, я могу позволить себе знакомиться с новыми людьми, и нет никаких препятствий для этого. Существует лишь одно препятствие – человеческая лень и все. Когда мне говорят, что это невозможно, я отвечаю: "Нет, "невозможно" – это ты придумал". Я в хорошем смысле авантюрист, потому что иду
туда, куда другие боятся. Боятся сделать ошибку, выглядеть глупо, но я об этом не думаю. Для меня это просто опыт.

Маргарита Сичкарь

- Как вы считаете, имея такой богатый жизненный опыт, как не попасть в зону минуса?

- В зону минуса вы попадете в любом случае, потому что если вы туда не попадете, у вас не будет жизненного опыта, вы не начнете ценить то, на что вы раньше не обращали внимание. Поэтому попадание в минусовую зону необходимо. Мир дуальный. И это негативное состояние позволяет ценить то положительное, которое в вашу жизнь придет. Если бы мы жили в постоянном комфорте, мы бы не развивались. Мы живем в невероятной стране, в которой постоянные кризисы. У нас наиболее устойчивая нервная система и мы можем стать миллионерами и миллиардерами в любой европейской
стране. Давайте просто свою сделаем! Я каждый день делаю себе вызовы. Вы можете каждый день делать свой проект. Не нравится вам конкретная улица, подумайте, что вы можете сделать, чтобы превратить ее в лучшую улицу в Украине. Все зависит от людей.

Беседовала Дарина Троцан

Ретушь фото: Дарина Лупинская

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