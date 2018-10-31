Психолог пояснила, как быть в отношениях с деспотичным партнером

По словам Марии Долгих, сами по себе люди с деспотичными чертами характера – это не больные психопатией

Держитесь подальше от деспота. Фото: depositphotos

Деспотизм, тирания, насилие в отношениях – физическое, либо психологическое: очень частая тема для запроса на терапию. Нарцисс, деспот, агрессор, насильник, психопат: так называют партнеров, которые строят отношения с помощью шантажа, угроз, манипуляций, обмана или физического насилия. Все это встречается в отношениях в разных формах – крайне часто. Намного реже об этом говорят вслух.

Об этом рассказала психолог и гешталь-терапевт Мария Долгих и пояснила, как себя правильно вести в таких отношениях.

"Сами по себе люди с деспотичными чертами характера, если они достаточно социально-адаптированы – это не больные психопатией (а по новым стандартам – расстройством личности). А скорее акцентуированные в эту сторону. Если описывать личность рисунком – то такой человек имеет очень явно выраженную выпуклость или угол в одном месте (какой-то яркий талант или способность), и, так сказать "впуклость" – провал, декомпенсацию – чаще всего в месте эмпатии, способности к сочувствию, установлению привязанности и теплым отношениям", – пояснила Мария.

Психолог также рассказала, как рождается деспот.

"Как и жертва – в расщеплении. Деспот – это жертва наоборот. В детстве психика человека, чтобы познавать мир, расщепляет все объекты на плохие и хорошие. Психотравмирующее событие не может быть детской психикой адекватно воспринято, пережевано и ассимилировано – поэтому, оно тоже расщепляется и ребенок внутренне отождествляет себя либо с агрессором, либо с жертвой", – говорит Долгих.

Психолог также привела пример:

Родители на глазах у 4х-летнего сына бьют ремнем 7ми-летнюю дочь за то, что та не уследила за ним. Для обоих детей это – психологическая травма, особенно, если порка, словесная агрессия, манипуляции и прочие жестокости происходят регулярно. Поскольку старшую дочь бьют – она уже находится в роли жертвы. А младший брат, наблюдая за сценой насилия, может для собственной безопасности психологически присоединиться к родителю – то есть к агрессору.

"Что происходит, когда вырастает человек-жертва? Он ищет себе в партнеры агрессора – который будет дополнять то, что в жертве подавлено. Т.е. – сможет быть агрессивным, давать отпор, нападать. С этим же партнером жертва будет пытаться отыграть свою роль, чтобы завершить ранний травмирующий опыт, но – чаще всего – безуспешно", – поясняет Мария.

По ее словам, деспотичные агрессоры ищут жертву, поскольку та – золотое дно для его проекций. Такому человеку со временем нужно все больше и больше подтверждений извне – своей неуязвимости, силы, всемогущества и контроля над ситуацией и людьми, чтобы ни в коем случае не встретиться со второй частью своего опыта. Она выглядит в точности, как тот напуганный 4х-летний мальчик: который боится за сестру и за себя, растерян и не понимает – за что с ним так жестоки, испытывает вину перед сестрой, ярость и одновременно страх быть отвергнутым самыми важными людьми в своей жизни – родителями.

"Этот сложный коктейль чувств и взрослому человеку не всегда удается выдерживать и осознавать, для ребенка же это – совершенно непосильная задача. Поэтому, не переваренный детский опыт капсулируется в психике, отодвигается на задворки, и ребенок просто выбирает стать тем агрессивным и сильным человеком, который может причинить боль, чтобы не стать тем – кому больно. Расщепленная детская психика может выбирать только из категорий плохо-хорошо. Здесь пока еще нет места для полутонов", – отмечает Долгих.

По словам психолога, вытесняя способность испытывать одни чувства, мы волей-неволей вырубаем всю свою чувствительность. И живет человек, взрослеет, а живым себя не чувствует. Чувствует себя сильным, смелым, хитрым, расчетливым или изворотливым, злым. А живым – нет.

"Для этого и нужен партнер-жертва – не только для того, что б его мучить. Это еще и живой человек рядом, способный и страдать, и радоваться, и получать удовольствие от жизни – восполнять собой те пробелы, которые есть в его партнере", – поясняет Мария.

Как отмечает психолог, обычно внутри таких отношений есть место не только насилию. Часто это очень выматывающие, сложные и болезненные, но очень ценные для обоих партнеров отношения – союз двух половинок, воспетый в литературе, музыке и кино, которые не могут друг без друга (читай – находятся в со-зависимых отношениях). На деле же такое партнерство больше похоже на союз двух калек – у одного ноги не работают, у другого руки. Каждому приходится выполнять какую-то работу в отношениях за двоих, и каждый не справляется с какой-то другой важной ее частью. И это вызывает много злости, неудовлетворенности и взаимных претензий.

"Выход – подращивать свою вторую часть – которая в свое время не смогла вырасти. У кого-то это – здоровая агрессия, направленная во внешний мир и на партнера. У кого-то – способность любить, чувствовать, замечать себя и другого в отношениях", – говорит Долгих.

По ее словам, обретать целостность – не значит стать совершенным. Это значит – познакомиться с собой разным и научиться полнее проявляться в отношениях. Принять себя настоящего, со своими возможностями и ограничениями.

"Агрессор не может состояться без жертвы. В написании этой статьи я поставила себе задачу описать характеристики и особенности деспотичных партнеров. Но не смогла этого сделать – не обращаясь еще и к характеру жертвы. Как только вы перестанете быть жертвой в отношениях – для деспота не останется места", – подытожила Долгих.

Ранее психолог пояснила, откуда у взрослого человека берется чувство беспомощности. По словам Марии Долгих, если человек склонен к насилию над собой, то жизнь превращается в жестокую борьбу.