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Марыся Горобец: "Я была воробьем, который в определенный момент стал фениксом"

Каждую среду мы будем рассказывать, как успешные люди боролись с депрессией

Марыся Горобец Фото: Александр Турубаров

Марыся Горобец – украинская телеведущая, продюсер, автор проекта Vision Breakfast by Marysya Gorobets. Она рассказала свою историю для социального проекта "На пути к успеху. Депрессия".

Проект создан при Инициатива и поддержки PR агентства Lavska Story в рамках корпоративно-социальной ответственности.

"О том, что я в депрессии, узнала уже от психолога. Мне поставили диагноз "глубокая депрессия", дали контакт психотерапевта и прописали антидепрессанты, после чего я "проснулась" и сказала себе, что справлюсь сама, без лекарств", – рассказала ведущая в откровенном интервью.

По словам Марыси Горобец, семья, друзья и творческие проекты – это основные три антидепрессанты, которые помогли ей выйти из тяжелого эмоционального состояния.

"Были такие периоды, когда я понимала, что надеваю маску красивой, успешной, независимой женщины. Есть частная жизнь, а есть общественное. Поэтому на картинке, на сцене, в кадре это не было заметно. Это было видно только очень близким людям, которые знают когда Марыся счастлива и когда Марыся несчастна", – вспоминает ведущая.

О том, как Марыся решила закрутить роман с самой собой и к чему это привело, читайте уже завтра в откровенном интервью для Сегодня.Lifestyle.

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Ретушь фото – Дарина Лупинская

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