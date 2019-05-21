Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Анонс

Марыся Горобец: "Я была воробьем, который в определенный момент стал фениксом"

Каждую среду мы будем рассказывать, как успешные люди боролись с депрессией

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:20
Марыся Горобец
Марыся Горобец
Фото: Александр Турубаров

Марыся Горобец – украинская телеведущая, продюсер, автор проекта Vision Breakfast by Marysya Gorobets. Она рассказала свою историю для социального проекта "На пути к успеху. Депрессия".

Проект создан при Инициатива и поддержки PR агентства Lavska Story в рамках корпоративно-социальной ответственности.

"О том, что я в депрессии, узнала уже от психолога. Мне поставили диагноз "глубокая депрессия", дали контакт психотерапевта и прописали антидепрессанты, после чего я "проснулась" и сказала себе, что справлюсь сама, без лекарств", – рассказала ведущая в откровенном интервью.

Читайте также
Катя Сильченко: "Не стоит пренебрегать советами психолога, когда тебе плохо"

По словам Марыси Горобец, семья, друзья и творческие проекты – это основные три антидепрессанты, которые помогли ей выйти из тяжелого эмоционального состояния.

"Были такие периоды, когда я понимала, что надеваю маску красивой, успешной, независимой женщины. Есть частная жизнь, а есть общественное. Поэтому на картинке, на сцене, в кадре это не было заметно. Это было видно только очень близким людям, которые знают когда Марыся счастлива и когда Марыся несчастна", – вспоминает ведущая.

О том, как Марыся решила закрутить роман с самой собой и к чему это привело, читайте уже завтра в откровенном интервью для Сегодня.Lifestyle.

Подписывайтесь на официальные страницы PR-агентства Lavska Story и Сегодня.Lifestyle в социальных сетях, чтобы не пропустить эксклюзивные материалы.

Ретушь фото – Дарина Лупинская

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Марта Прыриз: Депрессия - это болезнь, которая лечится Яна Клочкова: «Я стараюсь всегда и во всем искать что-то положительное» Наталья Холоденко: «Для каждого должно стать правилом жизни заботиться о своих эмоциях»
депрессия Марыся Горобец на пути к успеху
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Почему желтеют листья у чеснока
Почему желтеют листья у чеснока
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Джанабаева ответила на поздравления с появлением третьего ребенка
Джанабаева ответила на поздравления с появлением третьего ребенка
"Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают": Э. Виторган

Популярные статьи

Сегодня, 11:38Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцам рано расслабляться, а Стрельцам нужно контролировать эмоции

Сегодня, 08:35Техно

Связь 5G ударит по климату: погода станет непредсказуемой

Вчера, 17:37Стиль

День рождения джинсов: с чем можно носить denim

Вчера, 13:06Афиша

В 6-й серии "Игры престолов" зрители нашли новый киноляп: фото

Вчера, 09:07Шоу-бизнес

Почему Меган Маркл назвала себя принцессой в свидетельстве о рождении сына

Вчера, 05:36Психология

Гороскоп на сегодня: Весам не стоит переживать из-за пустяков, а Козерогам нужно найти новое хобби

19 маяАфиша

Последний эпизод "Игры престолов": когда смотреть 6 серию 8 сезона в Украине

19 маяШоу-бизнес

Евровидение 2019: результаты финала

19 маяFun

Не мог держать микрофон: что произошло с Лазаревым в финале Евровидения 2019

19 маяFun

Сергей Притула жестко высмеял Лазарева

19 маяПсихология

Гороскоп на неделю: Львам следует позаботиться о здоровье, а Скорпионам — расставить приоритеты

19 маяШоу-бизнес

Победитель Евровидения 2019: что известно о Дункане Лоуренсе

19 маяШоу-бизнес

Финал Евровидения 2019: Мадонна шокировала выступлением в Тель-Авиве

19 маяШоу-бизнес

Назван победитель Евровидения 2019

19 маяШоу-бизнес

Финал Евровидения 2019: онлайн-трансляция

18 маяШоу-бизнес

Евровидение 2019: все об участниках гранд-финала и их песни

Новости партнеров

Поклонники не узнали сильно постаревшего Мая Абрикосова
Поклонники не узнали сильно постаревшего Мая Абрикосова
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Ольга Дроздова потерпела полное фиаско на сцене
Ольга Дроздова потерпела полное фиаско на сцене
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына
Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына
Алла Пугачева оконфузилась во время выступления с Кристиной
Алла Пугачева оконфузилась во время выступления с Кристиной
Гвоздикова: По диете Аллы Ларионовой худели многие актрисы
Гвоздикова: По диете Аллы Ларионовой худели многие актрисы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь