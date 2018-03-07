Маврикиев день 7 марта: что это за праздник и как он отмечается

Какое традиционное блюдо готовили в этот день и почему в народе так уважительно относились к навозу

Сегодня, 7 марта, отмечается Маврикиев день. Такое название праздник получил от християнских святых – мучеников Апамейских, Маврикии и 70 воинов.

Этот день во многом отожествляли с природой, поэтому и основные традиции, и поверья этого дня связаны с растениями, живностью и началом полевых работ.

На Маврикия начинались первые работы в поле и в огороде. Подготавливали грунт, удобряя его навозом, который скопился за зиму. При этом сделать это нужно было до того, как начнется тепло. Ведь пока земля не прогрелась – она была еще крепкой и позволяла без проблем подъехать к полям.

Примечательно, что это природному удобрению в народе относились с уважением и даже сочиняли о нем пословицы и поговорки: "Клади навоз густо — не будет в амбаре пусто" или "В поле навоз, в амбаре хлеба воз".



На Маврикия также в некоторых регионах уже сеяли раннюю капусту. Считалось, что это поможет сохранить будущий урожай от нападения гусениц и мошкары.

Также в народе считалось, что именно в этот день домой прилетают грачи, скворцы и ласточки. Существовали даже свои приметы: если птицы прилетели раньше положенного дня — это к скорой весне, если ласточки шныряют низко — к дождю, высоко — к ведру; кто разорит гнездо ласточки, у того будут веснушки; кто при первой ласточке умоется молоком, бел будет.

Традиционно на Маврикия варили "черную уху". Это суп, для которого мясо варилось в огуречном рассоле с добавлением разных пряностей и кореньев.



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