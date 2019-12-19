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Мечты сбываются: реальная история выпускницы интерната, которая поступила в престижный вуз Украины

Уникальная программа помогает ученикам бесплатно подготовиться к сдаче ВНО

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Татьяна Мельник
Татьяна Мельник

Поступление в украинский университет зависит от результатов внешнего независимого оценивания. Выпускники нашей страны на протяжении последнего учебного года сосредотачивают все силы, дабы подготовиться к самому главному экзамену в жизни, от которого зависит их будущее.

Дополнительные занятия с репетиторами и подготовительные курсы на базе университетов – все это помогает школьникам подготовиться к вступительной кампании. Но на подготовку требуются денежные средства. А что делать тем ученикам, которые лишены возможности оплачивать дополнительные уроки? Речь идет о воспитанниках школ-интернатов и детских домов, которые по разным семейным обстоятельствам могут рассчитывать лишь на себя и свои знания.

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Многие подростки сдаются на пол пути и отказываются от заветной мечты – стать студентом престижного украинского вуза. Все потому, что не чувствуют поддержки и не уверенны в себе. Ситуацию взялись исправлять компания "Кока-Кола Бевериджиз Украина" совместно с Общественной организацией "Освитория". Благодаря их инициативе в нашей стране с 2015 года действует Программа развития социально незащищенной молодежи, в рамках которой воспитанники украинских школ-интернатов получают возможность качественно подготовиться к ВНО.

В рамках старта нового проекта "НЕвтрачене майбутнє", мы продолжаем серию материалов о выпускниках школ-интернатов, которые с помощью Программы развития молодежи смогли определиться с будущей профессией, подготовиться к внешнему независимому оцениванию и поступить в выбранные ВУЗы независимо от места жительства.

Стартовал проект шесть лет назад в Центре социальной реабилитации "Изумрудный город" в Святогорске Донецкой области. На данный момент более 1200 учеников школ-интернатов получили возможность бесплатно подготовиться к поступлению в университет.

Для участия в проекте организаторы отбирают учебные заведения по всей территории Украины, где учится наиболее уязвимая и наименее защищенная молодежь. В проекте принимают участие 19 учебных заведений в десяти областях Украины, в том числе социально-реабилитационные центры, школы-интернаты и санаторные учебные учреждения.

На протяжении всего учебного года в рамках программы #YouthEmpowered ученики получают полную информацию об условиях поступления в высшие учебные заведения Украины. Более того, участники Программы развития молодежи перед началом подготовки к ВНО проходят всемирно известны тест по профориентации "Magellano университет". Согласно его результатам, старшеклассники получают персональную консультацию психолога и определяются с будущей профессией. Тест помогает юношам и девушкам раскрыть их сильные стороны в той или иной специальности. Ведь многие из подростков перед самым поступлением наверняка не знают, кем хотят стать в будущем.

Участница программы #YouthEmpowered
Участница программы #YouthEmpowered

После того, как ученик определился с будущей профессией, наступает ключевой момент – процесс подготовки к экзаменам. В рамках проекта образовательные учреждения обеспечиваются укомплектованными компьютерными классами, которые позволяют участникам проекта подготовиться к ВНО на онлайн-платформе iLearn, проходя интерактивные тесты и слушая вебинары от лучших преподавателей Украины.

По словам председателя Общественной организации "Освитория" Зои Литвин, онлайн-платформа iLearn состоит из интересных и коротких видео-уроков, которые помогают подготовиться к сдаче ВНО по определенным предметам. Это не только весьма интересный контент с юмором, в нем также используются методики мнемоники, которые помогают запоминать информацию эффективней и быстрее.

Создатели Программы развития молодежи не забыли и о мотивации учеников. Самых трудолюбивых и успешных участников проекта вознаграждают так называемой валютой – "вчибаксами", за которую можно получить вознаграждение в виде современных гаджетов.

Для социально незащищенной молодежи помощь при поступлении – крайне важна. Ведь не каждому подростку под силу самостоятельно справиться с подготовкой к ВНО. Например, как нашей героине – воспитаннице Самгородского интерната для детей с недостатками зрения Татьяне Мельник. Несмотря на то, что девушка была президентом школы и отличницей, в свои силы почти не верила. Но пример прошлогодних участников программы #YouthEmpowered вселил в Татьяну веру: если получилось у них, у нее тоже все выйдет.

Татьяна обучалась в рамках Программы развития молодежи
Татьяна обучалась в рамках Программы развития молодежи

"У меня не было возможности заниматься с репетиторами, но "Кока-Кола" и "Освитория" мне помогли. Особенно в профориентации, ведь я не знала, кем хочу стать. Сейчас я учусь на переводчика английского и немецкого языков. Программа работает в интернате уже второй год, и я увидела, что она реально помогает. В прошлом году наш выпускник, сирота Руслан Патык также усиленно занимался по этой Программе и у него все получилось. Хотя ему, наверное, было намного сложнее. Он очень хорошо сдал ВНО и поступил в Винницкий педагогический университет. Я тогда подумала, разве я не смогу? Все возможности для этого есть – учителя готовы заниматься и после уроков. В свободном доступе онлайн курсы, вебинары", – говорит выпускница Самгородского интерната Татьяна Мельник.

После участия в Программе развития молодежи девушке удалось удачно написать тесты и стать студенткой Донецкого национального университета имени Василия Стуса, который из-за боевых действий перенесли в Винницу. Сейчас наша героиня счастлива и очень благодарна проекту за возможность осуществить мечту. Татьяна Мельник уже и планы строит на будущее – видит себя переводчиком на конференциях.

Татьяна Мельник поступила в престижный университета
Татьяна Мельник поступила в престижный университета

"Нравится общаться с людьми и помогать им находить общий язык. При этом – учиться и самой. Хотелось бы путешествовать и увидеть мир. Я себя вижу переводчиком на конференциях или в сопровождении иностранных делегаций", – делится девушка планами на будущее.

Только за прошлый учебный год в рамках Программы развития социально незащищенной молодежи с помощью профориентационного теста "Magellano Університет" 65% учеников, которые стали участниками проекта, выбрали профессию по призванию. А 88% подростков из 14 учебных заведений-участников Проекта успешно сдали ВНО и поступили в желаемые ВУЗы.

Все подробности в спецтеме Невтрачене майбутнє

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