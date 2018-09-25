Место силы: как очистить жилье от негативной энергии

Вечный бардак и свалка из вещей и мусора не поспособствуют поднятию духа

Комнатные растения и благовония вам в помощь. Фото: pixabay

Ваше жилье – это место, где вы отдыхаете, расслабляетесь и подпитываетесь энергий. И стоит следить за тем, чтобы энергия в вашем доме была позитивной.

Именно она отвечает за то, что у себя дома вы чувствуете благоприятную атмосферу, где вам комфортно и уютно.

Вашему вниманию пять простых методов, как очистить жилье от негативной энергии:

Приобрести домашние растения. Помимо своих свойств очищения воздуха, они способны поглощать негативную энергетику. Всего несколько горшочков с вашими любимыми цветами помогут очистить помещение от негатива и поднять настроение всем, кто живет вместе с вами; Приобрести морскую соль. Все просто – нужно поставить небольшие емкости с ней в углах дома. Или можно во время влажной уборки добавить немного в ведро с водой; Купить благовония. Окуривание многие века применяется в качестве средства, помогающего очистить жилища от негативной энергии. Идеально подойдут благовония на основе шалфея или полыни; Также можно применить эфирные масла. Они помогут без труда очистить жилище от плохой энергии. Обратите внимание на лаванду и сандал; Почаще наводить порядок. Согласитесь, вечный бардак и свалка из вещей и мусора не поспособствуют поднятию духа. Приведите в порядок дом, и обретете внутренний порядок, когда находитесь в нем. Попробуйте сделать перестановку – непривычная обстановка благоприятно скажется на вашем восприятии жилища.

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