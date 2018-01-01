Миллениалы испытывают на работе больше стресса, чем старшие коллеги: исследование

Хорошая работа, где мы чувствуем себя спокойно, способна улучшить психическое здоровье

Занимайтесь тем, что любите. Фото: pixabay

Миллениалы испытывают на работе больше стресса, чем их старшие коллеги. Такие результаты опроса Фонда психического здоровья с участием более 4500 человек на тему стресса на рабочем месте, передает Новое время.

В результате исследования выяснилось, что миллениалы – в возрасте от 18 до 38 лет – больше ощущали себя под давлением на работе, чем их коллеги из поколения бэби-бумеров. 28% представителей группы миллениалов заявили, что работа в условиях стресса предполагалась на их должности.

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В то же время всего 12% людей в возрасте от 53 до 71 года заявили об аналогичных ощущениях.

Около трети миллениалов (34%) заявили, что чувствовали, что стресс делает их менее производительными на работе, об этом же заявило 19% их более взрослых коллег.

По 14% представителей обоих поколений признали, что могут разговаривать с начальством на работе о своем стрессе.

"Влияние работы на психическое здоровье может выходить за пределы офиса. Хорошая работа, где мы чувствуем себя спокойно и ощущаем поддержку, способна улучшить наше психическое здоровье. Но плохие и небезопасные условия труда подрывают психическое здоровье", – заявил пресс-секретарь Фонда психического здоровья Ричард Грандж.

В то же время он добавил, что у миллениалов больше шансов иметь ненадежные договоры, низкую оплату и высокие рабочие нагрузки: "Давление, с которым они сталкиваются на сегодняшнем рынке занятости, сильно отличается от того, как это было у прошлых поколений".

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