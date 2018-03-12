Моя мама знает меньше чем Google: психолог пояснила, почему дети не верят родителям

Если раньше для выживания опыт предков был необходим, то сейчас у нас есть доступ к опыту всего человечества в один клик.

Поэтому в мире происходит глобальный процесс потери авторитетов. Ребенок легко может проверить любое утверждение родителя, а взрослый не может положиться на опыт своих бабушек и дедушек понимая, что их стиль жизни и жизненные сценарии реагирования утопичны в современных условиях.

Что в таком случае делать и как найти необходимый компромисс между поколением, что выросло в эпоху одного черно-белого телевизора с двумя каналами и поколением система мышления которого закладывалась в эпоху мозаично–кликовой поисковой системы реальности, рассказывает психолог высшей категории и арт-терапевт Виктория Назаревич.

Попробуем рассмотреть несколько тез, которые заставят нас осмыслить этот вопрос:

Если раньше, необходимо было соответствовать стандартам и правила своего племени, иначе тебя изгоняли, как ненужный и лишний, часто угрожающий элемент для выживания всей общины, то в эпоху современности сменив статус в социальных сетях, ты найдешь массу единомышленников и ресурсов для своего социального подкрепления и самоопределения. И нам, остается с глубоким пониманием относиться к людям, с которыми мы прибываем на одном пространстве реальной и не больше. Понимая, что каждый разделяет только свое уникальное мнение. Если раньше информационным источником была книга и их выбор был достаточно ограничен, вся семья смотрела один фильм, у всех приблизительно был один уровень интереса и информационного поля, то сейчас даже есть специальный канал для котов, и каждый член семьи имеет свой портал для получения информации. И все они разные. Надо принимать разности и отличие другого как факт и условие выживания всего вида. А уж если доказывать что-то, то надо быть информативно готовым к контраргументам. Если раньше в следствии множества дефицитов нам был доступен только опыт нашего народа, органичной местности с его традициями и привычками. То возможности открытых границ и единого мобильного пространства дает шанс испробовать и рационализировать опыт других этнических групп и национальностей, что безусловно расширяет собственный выбор реальности и снимает множество архаичных установок. Происходит развитие через познание мира в полноте собственного выбора. И тут принятия выбора другого, это скорее показатель мудрости. Если раньше, в основном установки и самопредставления человека формировались через семейное пространство. То сейчас одна фотография в Instagram даст возможность получить множество мнений, часто совершенно полярных и разных, что укрепляет персональные границы личности при условии их базового здоровья. И ложные семейные установки, которые раньше надежно укоренялись у современных детей лишь только мнение и долго удержать их просто невозможно. Если раньше, личный опыт значимого человека выступал основой миропонимания и структурой мировоззрения, то сейчас его место занимает коллективный опыт. Каждый может найти статистически верный способ решения проблемы и самостоятельно через YouTube обучиться практически всему чему хочется. Каждый сам себе учитель. И конечно приходиться принимать факт, что человек, как технология, устаревает совершенно быстро и бесповоротно с его личным мизерным опытом. Ведь даже при покупке банальной вещи можно посмотреть сотню видео обзоров и знать все плюсы и минусы. Если раньше мир был вынужден поддерживать множество связей и коммуникаций чтоб в случае необходимости решить свои актуальные проблемы, то сейчас, качество коммуникаций резко изменилось и необходимые связи стали те, что делают человека продуктивным и эффективным, ресурсным и наполненным, а все остальные связи можно банально купить, как услугу или же избавиться от этого некомфортного разрушительного общения, просто прервав их без сожаления. Основой здоровых личностных коммуникативных границ выступает гибкость, принимать то что помогает, и избегать то, что разрушает.

И как важно чтобы в семейных отношениях хотелось поддерживать эти коммуникации, чтоб тебя не осуждали и обесценивали, не поддавая критике и оценкам (часто ложным и субъективным), а создавали в семье пространство для роста и развития каждого. Принимая и понимая веяния времени, индивидуальность, самобытность и уникальность каждого на земле со словами безупречной любви и поддержки. С пониманием, что ошибок нет, а есть опыт, который неизбежный и необходимый для выживания.

Ранее психолог рассказывала про метод, как стать счастливым: уберите из жизни семь "О". Если люди научатся правильно взаимодействовать со всеми этими "О", мир наполнит нас другими замечательными событиями.