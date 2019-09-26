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Может ли мужчина формировать женскую самооценку: ответ психолога

Мужское отношение к женщине формирует состояние не женщины, а девочки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:32
Мужчина не должен формировать самооценку женщины
Мужчина не должен формировать самооценку женщины
Фото: stocksnap.io

Многим женщинам кажется, что если мужчина будет к ним хорошо относиться, значит это поможет женщине сформировать свою самооценку. Психолог Александр Шахов в Instagram считает, что это неправильно и поясняет почему.

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"Мужское отношение к женщине формирует состояние не женщины, а девочки. И, если мужчина относиться к вам как-то по-особенному, то внутри у вас состояние девочки. Вы ждете, чтобы мужчина заботился о вас, чтобы он был галантным, чтобы обеспечивал и защищал вас", – говорит Александр и поясняет, что значит состояние девочки.

По словам психолога – это несамостоятельное, эмоционально нестабильное, капризное и зависимое от мужчин состояние.

"Она дефицитная и ей постоянно чего-то не хватает – внимания, денег, вещей. Это больше похоже на то, что девочка хочет обслуживающий персонал себе", – рассказал он и отметил, что в психологии это называется состоянием жертвы.

Психолог пояснил, если мужчина начинает формировать самооценку женщины, тогда формируются отношения "девочка-папа". "Многие женщины хотят, чтобы к ним пришел заботливый папа. Может быть из-за того, что папа в детстве недолюбил или наоборот – давал слишком много внимания и любви.

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Или к вам "девочке" приходит такой же несамостоятельный и нерешительный "мальчик". Тогда формируется такая модель, как "жертва-преследователи" или "жертва-жертва"", – пояснил Шахов.

Психолог пояснил, что если женщины думают, что их самооценку может сформировать кто-то другой, тогда у них вовсе нет никакой самооценки.

"Тогда это зависимость, а не формирование самооценки", – подытожил психолог.

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