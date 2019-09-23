Можно ли целовать ребенка в губы: полезные советы мамы и психолога

Запомните, что насильно целовать ребенка куда-либо нельзя

Главное, чтобы в семье царила любовь Фото: Pexels

Вопросы с воспитанием детей всегда имеют какие-то противоречия. Ранее мы уже сообщали про 10 распространенных ошибок в воспитании детей. А теперь психолог Лариса Суркова в Instagram дала советы родителям о том, можно ли целовать ребенка в губы и когда этого делать нельзя.

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"В ответе на этот вопрос всегда будет примешиваться и личный опыт, это безусловно. Потому что нет в учебниках единогласного да или нет по этому поводу", – пояснила она.

Психолог также назвала несколько моментов, на которые нужно обратить внимание, если для вас вопрос с поцелуем ребенка в губы сейчас актуальный.

Если инициатор поцелуя малыш – не надо кричать, бежать и отталкивать ребенка. Чаще это случайно. Или, в вашей семье много любви и ласки, и малыш лишь повторяет за вами. Не страшно.

Не надо накладывать на такой поцелуй взрослый смысл. Чмок в губы не равен "взрослому" поцелую.

А вот самим инициировать такую практику я бы не стала. Просто не понятно зачем. Есть еще щечки, животик и другие такие любимые части тела. А вот мода на поцелуи в губы мне не очень понятно. Любовь любовью, но есть много способов проявить ее иначе.

Никаких и никуда поцелуем насильно. Это не целовальная машина, это человек. И удержания ради поцелуя, или требования целовать толпу родственников против воли ребенка – форма насилия над ним. И не важно, что им хочется или приятно. Можно обнять, подержаться за руку, или дождаться желания у ребенка.

Особенности флоры ротовой полости взрослых тоже надо учитывать.

После 10-12 лет поцелуи в губы начинают принимать более интимную форму и для подростка.

"Во всем хорош здравый смысл! И бесполезно в этом вопросе биться и ругаться", – подытожила психолог.

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