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Можно ли подавлять гнев ребенка: советы родителям

Сегодня, 14:53

Психолог советует прислушиваться к детям и их потребностям

Гнев — это одна из основных эмоций, которую время от времени испытывает каждый человек. И тут самое главное, как люди реализовывают это чувство, подавляют свой гнев или выражают. Особенно важно это понимать родителям, у которых дети также могут злиться и проявлять свой гнев. Можно ли его подавлять и чем это чревато, пояснила психолог Наталья Кочергина.

"Важное влияние на способ выражения гнева оказывает воспитание и соответственно отношение к нему, в особенности оно обусловлено нашей культурой: "Хорошо никогда не злиться". Для детей это выглядит как двойное послание", – пишет на своей странице в Instagram Наталья.

Можно ли подавлять гнев
Можно ли подавлять гнев
Фото: Pexels

По ее словам, дети чувствуют волну гнева, исходящую от взрослых либо прямо, либо косвенно, в виде неодобрения. И параллельно, родители создают мнение о неприемлемости прямого выражения гнева.

Психолог поясняет, что в самом раннем возрасте дети учатся подавлять это чувство, испытывая либо стыд в результате ярости своих мам, либо вину за собственный гнев, чувство раскаяния, которое иногда их захлестывает.

"Ребенок, который растет в доме, где выражения гнева просто не терпят и не разрешают, учится не выражать гнев для того, чтобы завоевать расположение родителей. Блокируя чувство и сдерживая энергию, ребенок постепенно становится энергетическим и эмоциональным калекой", – говорил Вильгельм Райх, основатель телесно-ориентированной психотерапии.

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Если дети подавляют гнев, то в зрелом возрасте эмоциональная энергия может проявляться через протест, бунт, через сарказм или в любой возможной косвенной форме.

Также, гнев часто указывает на не проработанную травму, отмечает эксперт. С детьми, это можно эффективно проработать через совместную творческую работу дома с родителями (нарисуй свой гнев, вылепи из пластилина свой гнев – расскажи о нем).

Как научиться управлять своим гневом и раздражением – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как быстро избавиться от плохого настроения: лайфхак психолога.

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Источник: Сегодня
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