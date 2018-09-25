Мужчины каких знаков зодиака лучше всего подойдут для серьезных отношений

Узнать характер мужчины поможет не только интуиция, но и астрология

Выбирайте правильных мужчин. Фото: pixabay

Не все мужчины склонны к серьезным отношениям. Кто-то по причине нежелания связывать себя обязательствами, кто-то очень занят карьерой и не готов уделить время отношениям, а другим – противоречат звезды.

Многие мужчины, которые кажутся на первый взгляд отличными парнями, через некоторое время показывают, что их натура далека от идеала. Узнать характер мужчины поможет не только интуиция, но и астрология.

Вашему вниманию рейтинг мужчин по знаку зодиака, чтобы узнать, кто лучше всего подойдет для серьезных отношений:

Скорпион

Чрезмерная интенсивность, которая больше всего ассоциируется со Скорпионом, может быть пугающей, что, вероятно, заставит многих подумать, будто мужчина этого знака должен стоять гораздо дальше в списке, но все не так страшно. За таинственностью и отстраненностью скрывается любящий, преданный и очаровательный человек, готовый сделать все возможное, чтобы вызвать улыбку на лице избранницы.

Близнецы

Социально активный мужчина-Близнец жизнерадостен и позитивен настолько, что освещает каждую комнату, в которую входит, стремясь принести счастье и радость, каждому встречному, а в особенности своей девушке. Он с радостью выслушает все, с чем вы хотите с ним поделиться и сам расскажет массу интересных историй, пусть в каждой из которых будет изрядная доля вымысла. Это любящий и заботливый человек со множеством интересов. Проблема только в том, что некоторые представители этого знака могут совершенно неожиданно разрывать отношения без видимых причин.

Весы

Все знают о желании Весов принести мир и гармонию в окружающий мир. Это означает, что в отношениях мужчина этого знака приложит все усилия для разрешения конфликтных ситуаций. Он не из тех людей, кто озабочен своим эго — для него важны вы и отношения с вами. Однако имейте в виду, что такие мужчины чаще всего избегают споров, что может стать причиной накопления недовольства как у вас, так и у него.

Овен

Огненная и решительная натура мужчины-Овна привлекает к нему многих женщин. Он представляет тот самый образ сильного, уверенного в себе мужчины, что будет защищать и обеспечивать женщину всем необходимым, предлагая стабильность, которую многие считают привлекательной. Впрочем, Овны считают женщину, которая легко поддается их контролю скучной и сделают выбор в пользу той, что бросит им вызов, заставляя быть лучшей версией себя.

Рак

Раки — самые чувствительные и заботливые мужчины, которых только можно встретить. Когда мужчина этого знака вступает в отношения, он отдает все, что у него есть без ограничений — после разрыва же он остается с ощущением горя. По этой причине мужчина-Рак может показаться осторожным, но если вы покажете ему, что вам можно доверять, то получите преданного и чуткого человека. Мужчина-Рак не оставит сомнений в своей любви, говоря о ней и всегда делая небольшие подарки.

Лев

Этих мужчин часто именуют эгоистами, так как они кажутся не просто уверенными в себе, а сконцентрированным на себе. Будьте уверены, что для мужчины-Льва существует не только его эго. Они щедры, полны романтики и любят всем сердцем. Главное, что им нужно, — это выражение любви и лояльности от партнера, и тогда они будут чувствовать себя безопасно в отношениях.

Водолей

В мужчине-Водолее нет ничего "нормального", но в этом часть их очарования. Этот мужчина не старается соответствовать нормам общества, что иногда сказывается на отношениях — так, у него может быть свой взгляд на брак и семейную жизнь. Однако если вы приложите усилия для того, чтобы сделать его более адекватным, это окупится. Благодаря своему уму Водолей может стать успешным человеком, с которым безопасно и интересно.

Стрелец

Мужчина-Стрелец оказался так далеко в списке из-за его потребности в свободе. Он настолько сосредоточен на поиске приключений, путешествиях и получении удовольствия от жизни, что сама идея быть привязанным к чему-то может развернуть его в противоположном направлении. Вступая в отношения с мужчиной этого знака, будьте готовы к тому, что он не готов к рутине, которая заставит его скучать. Однако, если вам тоже по душе авантюры, этот человек может быть вашим всем.

Козерог

Мужчины-Козероги являются добытчиками, часто весьма успешными в карьере и финансовой жизни. Безусловно, такой мужчина обеспечит комфорт и безопасность, но он не всегда будет находить время на партнера. Не стоит ожидать пылких признаний в любви или грандиозных жестов. Такой мужчина показывает свою привязанность более практичным способом, например, напоминая пристегнуть ремень безопасности или спрашивая о том, что вы ели на обед. Он никогда не станет сказочным Ромео, поэтому, вступая в отношения, не ожидайте, что все поменяется.

Дева

Приготовьтесь к тому, что мужчина этого знака движим своей натурой, всегда ищущей идеал. Он установил для себя и партнера невероятно высокие стандарты — невозможно полностью соответствовать его ожидания. Хуже всего то, что он не понимает этого. Вместо этого такой мужчина начнет расстраиваться, заявляя, что вы недостаточно стараетесь в попытке стать лучшей личностью. Вступая с ним в отношения, приготовьтесь к критике, которая обычно не способствует любящим и продуктивным отношениям. Это будет ухабистая поездка!

Телец

Столь низкая позиция может удивить многих, поскольку Телец часто рассматривается как невероятно верный знак, но проблема в преодолении зависимости, которую этот мужчина испытывает по отношению к родным. Иногда мужчина-Телец не в состоянии создать достаточную дистанцию со своей семьей, что необходимо для серьезных отношений. В довершение ко всему он очень упрям — практически невозможно сдвинуть его с места в любом из смыслов. Убедитесь, что вы разделяете те же нравственные ценности и цели в жизни, и только потом начинайте отношения.

Рыбы

Известный как самый романтичный и талантливый из знаков зодиака мужчина-Рыбы может потратить вечность, на создание в своей голове сказочных отношений. Самая большая проблема в том, что его фантазии редко пересекаются с реальностью и он никогда не найдет нуждающуюся в спасении принцессу, о которой мечтает. Проблема не только в нереалистичных ожиданиях от отношений — эти мужчины любят витать в облаках, в трудные моменты прибегая к помощи алкоголя и даже наркотиков. Полюбив такого мужчину, вам следует приготовиться к большой ответственности.

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