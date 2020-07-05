На какие знаки зодиака особенно повлияет лунное затмение 5 июля

Узнайте, каким знакам предоставится шанс кардинально изменить жизнь

5 июля 2020 года жители западного полушария Земли станут свидетелями уникального космического явления – полутеневого лунного затмения, которое продлится почти три часа. Вечером и ночью луна временно приобретет новый облик и станет слегка красноватой.

Астрологи утверждают, что лунное затмение 5 июля 2020 станет переломным моментом для некоторых знаков зодиака. Каким счастливчикам предоставится шанс изменить свою жизнь здесь и сейчас – узнайте далее в материале.

На какие знаки зодиака повлияет лунное затмение 5 июля 2020

Tелец

Tельцу необходимо использовать лунное затмение 5 июля с максимальной пользой для себя. У вас появился шанс добиться желаемого и подняться на новый уровень развития. Для начала необходимо разобраться со всеми проблемами в материальном плане и личной жизни. При этом крайне важно контролировать эмоциональное состояние.

Tелец не привык расставаться с любимой рутиной и выбираться из зоны комфорта, однако это крайне необходимо сделать. Иначе достичь успеха не выйдет. День предоставит возможность избавиться от лишнего груза и вычеркнуть тех людей, которые отравляют ваше существование.

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Bесы

5 июля – весьма сложный, но важный день для знака Bесы. Вас ждут проблемы и неприятности, с которыми придется справиться несмотря ни на что. Полагайтесь исключительно на собственные силы и слушайте свой внутренний голос. Если Bесы возьмут ответственность на себя и не сбегут с поля боя, то судьба сделает этот день переломным моментом.

Большую часть своей жизни Bесы проживают в сомнениях и страхах, однако именно из-за этого они не принимают верных решений и игнорируют перспективные возможности. Для Весов настало время поверить в свои силы.

Kозерог

Для Козерога это лунное затмение и день в целом принесут неприятности. Но звезды подсказывают, что эти трудности необходимы. Только пройдя через них, придет осознание того, что Козерогу пора вернуть контроль над собственной жизнью.

Как на организм влияет солнечное затмение, смотрите в ролике:

Как солнечное затмение влияет на организм?

У Козерога возникнет сложная ситуация, в которой ему будет не у кого попросить о помощи. Нужно найти в себе силы и смелость решить все проблемы самостоятельно. После этого придет осознание, от каких личностей в окружении нужно срочно избавиться. Сбрасывайте балласт и входите в новый этап саморазвития с правильными людьми.

Bодолей

Bнутренние и личные трансформации 5 июля коснутся и знака Bодолей. Вам также придется пересмотреть отношения с близкими людьми. Bы убедитесь в том, что оказались в компании, лишенной амбиций, ленивой и совершенно не пытающейся чего-то добиться.

Bодолей понимает, что именно окружение постоянно тянет его вниз и мешает достигать новых высот. Kак быть в такой ситуации? Вам следует отгородиться от этой компании. Даже, если это замечательные люди, их поведение будет негативно сказываться на вашем развитии. Да, это болезненный переломный момент, но изменения пойдут лишь на пользу.

Напомним, что ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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