Спецпроект

На пути к будущей профессии: как выпускнику школы-интерната подготовиться к ВНО без репетитора

"Освитория" и Coca-Cola помогают ученикам украинских школ поступать в вузы

Участница Программы развития молодежи Богдана Бурин Фото: Instagram.com

В Украине большинству учеников старших классов сложно определиться с выбором, кем они хотят стать в будущем и, соответственно, в какое учебное учреждение поступить. Зачастую их выбор – неосознанный, поэтому возникает риск полной дезориентации в будущем.

А выпускникам школ-интернатов в этой ситуации еще сложнее – им не хватает поддержки близких людей, не верят в свои силы и часто отказываются от мечты. Многие подростки и вовсе уверены, что поступить на бюджет своими силами – невыполнимая задача. Именно для поддержки тех, кто нуждается в помощи в один из самых важных моментов жизни, компания "Кока-Кола Бевериджиз Украина" совместно с Общественной организацией "Освитория" создали Программу развития социально незащищенной молодежи.

В рамках старта нового проекта "НЕвтрачене майбутнє", мы начинаем серию материалов о выпускниках школ-интернатов, которые с помощью Программы развития молодежи смогли определиться с будущей профессией, подготовиться к внешнему независимому оцениванию и поступить в выбранные вузы независимо от места жительства.

Главная цель новой программы – помочь юношам и девушкам в бесплатном доступе к современному образованию. А именно – определиться с будущей профессией, подготовиться к внешнему независимому оцениванию и вступить в выбранный вуз.

Комплекс программы состоит из мотивационных тренингов, профориентации школьников, а дальше – ежедневная работа, которая требует немалых усилий. Завершающий этап – сдача пробных тестов и ВНО. Над Программой развития молодежи работают квалифицированные психологи и методисты, а преподают школьникам лучшие учителя страны.

Программа поддержки молодежи существует в Украине с 2015 года и действует уже в 19-ти школах-интернатах в 10 областях нашей страны. Стартовал проект в Центре социальной реабилитации "Изумрудный город" в Святогорске Донецкой области. И теперь выпускники школ-интернатов по всей территории Украины имеют возможность бесплатно подготовиться к сдаче экзаменов, а благодаря всемирному тесту "Magellano Университет" определиться с будущей профессией.

Реальный пример наших героев доказывает – нужно верить в свои силы и не сдаваться, ведь любую мечту можно осуществить, было бы желание! Именно внутренний мотиватор и упорство помогли воспитаннице школы-интерната Богдане Бурин. Девушка родом из Равы-Русской Львовской области еще год назад могла только мечтать о жизни в столице.

Воспитанница школы-интерната Богдана Бурин

А сейчас она с теплотой и благодарностью вспоминает школу-интернат, ведь именно в ее стенах она нашла поддержку и поверила в свои силы. Самым любимым предметом в школе у Богданы была математика. Поэтому в старших классах девушка решила, что обязательно станет экономистом. Но окружающие отговаривали ее и навязывали более "женские" профессии.

"Мне многие говорили, что я девочка и должна реализовать себя в более творческих профессиях – швеи или парикмахера", – вспоминает наша героиня.

Но внутри она чувствовала, что далека от этого. А в своем решении стать экономистом ей помогли консультация психолога и тест профессиональной ориентации, который ученица прошла в рамках Программы развития молодежи.

После этого у Богданы не было ни одного сомнения, она приступила к подготовке экзаменов и сделала акцент именно на точных науках.

Благодаря Программе развития молодежи и онлайн-платформе iLearn у Богданы и ее одноклассников появилась возможность бесплатно подготовиться к сдаче экзаменов и получить доступ к информации о поступлении в университет.

Выпускница Равы-Русской школы-интерната

"Наша задача – не только предоставить подросткам доступ к онлайн-платформе, а приехать к ним вживую и показать, что они должны верить в себя", – говорит председатель Общественной организации "Освитория" Зоя Литвин.

Воспитанники школы-интерната даже ставили себе напоминания в телефоне, чтобы не пропустить занятия. Богдана Бурин припоминает, что бесплатные курсы и общение с организаторами проекта помогли ей поверить в свои силы. И результат не заставил себя ждать – 185 баллов по украинскому языку, 174 – по географии и 166 – по математике.

Собирать документы для поступления в вуз Богдане помогала ее классный руководитель Мирослава Степановна. Мама девочки присматривает за больной младшей дочкой, поэтому наша героиня самостоятельно отправилась в Киев за своей мечтой – поступить в университет на бюджет. И эта мечта осуществилась!

"Это ребенок-борец, который сумел реализовать себя в сложных жизненных обстоятельствах", – рассказывает о девочке ее классный руководитель Мирослава Кулиевич.

Теперь Богдана – студентка Национального Педагогического Университета имени Бориса Гринченко. Впереди много планов и желаний – выучить в совершенстве английский язык и много путешествовать.

Богдана поступила на бюджет в столичный вуз

"В этом году почти все выпускники школы-интерната смогли поступить в высшие учебные заведения. Согласно рейтингам, мы стали третьими в Жолковском районе и 69-ми в области", – делится успехами директор школы-интерната в Раве-Русской Андрей Солтис.

Только за прошлый учебный год в рамках Программы развития социально незащищенной молодежи с помощью профориентационного теста "Magellano Университет" 65% учеников, которые стали участниками проекта, выбрали профессию по призванию. А 88% подростков из 14 учебных заведений-участников Проекта успешно сдали ВНО и поступили в желаемые вузы.

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