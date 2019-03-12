На пути к успеху: Сегодня.Lifestyle cовместно с Lavska Story PR agency запускает социальный проект о депрессии

Каждую среду мы будем вам рассказывать истории разных людей – известных дизайнеров, психологов, бизнесменов и не только.

Вероника Лавска Фото: Анна Седых

Депрессия. Это слово знакомо каждому. Такая своеобразная пандемия современности. Явление популярное, но, к сожалению, мало обсуждаемое. Почему-то на повестке дня в мире всегда более важные вопросы. Но об этом нужно говорить. И мы готовы.

Социальный проект "На пути к успеху. Депрессия"

Проект создан по инициативе PR-агентства Lavska Story в рамках корпоративно-социальной ответственности. Каждую среду мы будем вам рассказывать истории разных людей: известных дизайнеров, психологов, бизнесменов и не только. Благодаря визуальному сопровождению и искренности участников, становится понятно, что депрессия – это не что-то далекое. А комментарии и рекомендации психологов проекта #НаПутикУспеху помогают получить четкий план действий в ситуации, когда вы или ваши близкие испытывают депрессивные тенденции.

Вероника Лавска и Дмитрий Мельник – основатели PR-агентства Lavska Story Фото: Анна Седых

О проекте

Миссия проекта – привлечь внимание к теме депрессии и продемонстрировать, что она не должна стать причиной поражения на пути достижении целей и мечтаний. В Украине депрессией страдает 6,3% населения. До 20 процентов украинских женщин находится в послеродовой депрессии. Депрессия является основной причиной плохого здоровья и инвалидности во всем мире. По последним оценкам Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день более 300 миллионов людей в мире живут с депрессией, что означает рост этого показателя более чем на 18% за период с 2005 по 2015 годы.

Проект "На пути к успеху. Депрессия" отвечает на три вопроса: "Что такое депрессия?", "Как ее распознать?" и "Как помочь себе и другим?".

Коротко о том, какие цели имеет проект и каким образом они достигаются:

Цель 1: показать, что депрессия рядом и может коснуться каждого: ваших друзей, родных или коллег.

Наши действия: через тексты максимально разрушаем украинский стереотип, что "депрессия – это нечто такое, что далеко, и меня, и моих близких точно не касается".

Цель 2: научить обычных людей разбираться в депрессии, предоставить конкретные алгоритмы действий.

Наши действия: благодаря профессиональным и практическим рекомендациям психологов, предоставить алгоритмы действий для обычных людей и научить их распознавать признаки депрессии у близких и родных. Одновременно – научить заботиться о себе, чтобы предупредить депрессию.

Цель 3: показать, что стоит быть неравнодушными, потому что депрессия часто является незаметной, поэтому те, кто рядом, еще больше нуждаются в поддержке.

Наши действия: учим обычных людей не растеряться в нужный момент, как можно больше освещаем тему, что "депрессия – это не что-то далекое, она может быть совсем рядом".

Вероника Лавска Фото: Анна Седых

Уже в эту среду, 13 марта, читайте первое интервью с основателями PR-агентства Lavska Story. Вероника Лавска и Дмитрий Мельник расскажут, как возникла идея создать данный проект, почему он имеет такое название, и кто с известных людей принял в нем участие.

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Ретушь фото: Дарина Лупинская

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