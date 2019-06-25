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На своей стороне: 10 правил здорового эгоизма

Людей, которые сильно защищают собственное пространство, часто называют эгоистами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:14
Правила здорового эгоизма
Правила здорового эгоизма
Фото: pexels.com

Эгоизм в нашем постсоветском обществе нередко осуждают, а людей, которые сильно защищают собственное пространство, нередко называют себялюбами. Но времена, когда нужно было равняться на школьного товарища или соседа, закончились. Поэтому здоровый эгоизм может сохранить вам нервы, время и даже деньги при коммуникации с другими людьми. Об основных десяти правилах здорового эгоизма читайте в нашем обзоре. 

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Правила здорового эгоизма

1. Занимайтесь тем, что нравится. Привнесите.в свою жизнь удовольствия от процесса и старайтесь всегда определять свои действия и решения. Можно найти работу, которая приносит удовольствие, отдыхать хотя бы на выходных и чередовать периоды чревоугодия с регулярными тренировками.

2. Сравнивайте себя с собой, а не с другими "идеальными" людьми. Задумывайтесь о своем, а не чужом прогрессе в делах, чаще подводите итоги дня и старайтесь быть продуктивным, чтобы каждый последующий день был прогрессивнее предыдущего. Вы — самый главный человек в своей жизни.

3. Слушайте собственный голос. Никто не может принимать решения за вас, давать вам установки и делать выбор. Поэтому — прислушивайтесь к голосу внутри себя.

4. Научитесь отказывать. Не идите на поводу у окружающих и соглашайтесь только на то, что соответствует вашим интересам и отзывается внутри словом "да".

10 правил здорового эгоизма
10 правил здорового эгоизма
Фото: pexels.com

5. Помните об ошибках. Рассчитывайте на поддержку от самого себя. Нелепые и досадные ошибки делает с переменной регулярностью каждый из нас, но не нужно себя усилено критиковать за это. Помните — никто не идеален и не обязан быть эталоном.

6. Благодарите себя и хвалите. Возьмите за правило всегда благодарить себя и хватить, например, вечером каждого дня. Сварите себе вкусный кофе.

7. Никогда не поступайте в ущерб себе. Поэтому поступайте в соответствии со своими потребностями и желаниями, а не чужих людей.

8. Любите и принимайте себя такими, какими вы есть. Но не допускайте протекционизма.

9. Отслеживайте чувства — вины, стыда, обиды. Эти чувства сформировались в детстве и могли стать вашим комплексами. Чтобы сформировать здоровый эгоизм, иногда нужно ходить к психологу.

10. Перестаньте тратить свое время на людей, которые вам не нравятся. Сразу говорите собеседнику о том, что вас не устраивает. Прекращайте общение с людьми, которые не уважают, причиняют душевную боль, вносят дискомфорт.

Напомним, что ранее мы писали о том, как распознать нездоровые отношения

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