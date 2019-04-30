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Наталья Холоденко: "Депрессия – это такая удобная система объяснений, почему ты можешь не работать над собой"

Психолог рассказала личную историю для социального проекта "На пути к успеху. Депрессия"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:10
Наталья Холоденко Фото: Сергей Сараханов
Наталья Холоденко
Фото: Сергей Сараханов

Украинская ведущая и психолог Наталья Холоденко, которую недавно обокрали, рассказала личную историю для социального проекта "На пути к успеху. Депрессия". Проект создан по инициативе PR-агентства Lavska Story в рамках корпоративно-социальной ответственности.

По словам Холоденко, депрессия – это психическое расстройство, которое сопровождается нарушением работы психики, гормональной системы или других систем.  Но большинство людей склонно называть свои негативные психологические состояния депрессией.

Эмоциональное состояние состоит из двух частей: физиология и мысли.  Для каждого должно стать правилом жизни заботиться о своих эмоциях.

"Есть мода на плохие психические состояния.  Депрессия – это такая болезнь интеллигенции. Депрессия – это такая удобная система объяснений, почему ты можешь не работать над собой", – отметила психолог.

Наталья Холоденко
Наталья Холоденко
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Кроме того, Наталья Холоденко отметила, что очень важно, чтобы у человека был наставник, который поможет оставаться в стабильном эмоциональном состоянии, независимо от того, он находится в состоянии взлета или в момент падения.

"Ни одна профессия не защищает тебя от таких переживаний, даже если ты психолог или психиатр.  Ты все равно человек. Любую эмоцию, негативную или позитивную, я всегда произвожу, то есть направляю в какое-то развитие. Я сама создаю свое настроение.  И каждый день мне помогают в этом разные вещи.  Я всегда делаю сознательный выбор и отношусь к этому как к своей работе – работе быть счастливой", – добавила психолог.

Напомним, ранее Наталья Холоденко посетила церемонию вручения премии "Женщина Украины 2019" по версии журнала "Единственная". Телеведущая победила в номинации "Психология и саморазвитие". Отметим, что в марте Наталья Холоденко стала матерью во второй раз.

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Источник: Сегодня
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