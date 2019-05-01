Эксклюзив

Наталья Холоденко: "Для каждого должно стать правилом жизни заботиться о своих эмоциях"

Психолог рассказала о депрессии, панических атаках и личном кризисе

Наталья Холоденко Фото: Сергей Сараханов

Наталья Холоденко – успешный практикующий психолог, кандидат философских наук, тренер личностного развития, основательница Международного центра психологии Наталии Холоденко, эксперт популярных ТВ-проектов.



Наталья Холоденко рассказала личную историю для социального проекта "На пути к успеху. Депрессия". Проект создан по инициативе PR-агентства Lavska Story в рамках корпоративно-социальной ответственности.

- Что такое депрессия? Каковы ее признаки?



- Депрессия – это психическое расстройство, которое сопровождается нарушением работы психики, гормональной системы или других систем. Но большинство людей склонно называть свои негативные психологические состояния депрессией. И вот это первая ошибка. На самом деле, депрессия – это очень серьезное психическое заболевание, которое лечит только психиатр, как правило, медикаментозно.



- Какие первые шаги человека, обнаружившего у себя депрессивные тенденции?



- Как правило, человек испытывает эмоциональный дискомфорт. У него нет настроения, сил, он уставший, постоянно раздражен или наоборот ему ничего не нужно. То есть за тем, что люди называют депрессией, может стоять десять различных психических или психологических состояний. Поэтому первое, что нужно сделать – это выяснить, что с вами происходит. Возможно, у вас эмоциональное истощение или нервный срыв. Но большинство людей сами себе ставят диагнозы и начинают терпеливо ждать, пока оно само по себе изменится, или жаловаться своим знакомым и оставаться в этом состоянии. Что происходит в этот момент? Когда у нас подавленное эмоциональное состояние, нарушается работа гормональной системы. Наш организм начинает привыкать к такому состоянию. И постепенно это становится образом жизни. Когда у человека депрессивное настроение, он начинает тратить деньги на какие-то вещи, которые поднимут ему настроение. У женщин – это шопинг, у мужчин – алкоголь. Но это никогда не решит проблему. Если человек имеет определенные предубеждения относительно психологов, то ему нужно хотя бы начать заботиться о своем эмоциональном состоянии. Каждый человек ответственен за свое настроение. Каждый человек должен знать свои методы повышения настроения: какая это музыка, какие это встречи, какие это физические нагрузки. Эмоциональное состояние состоит из двух частей: физиология и мысли. Для каждого должно стать правилом жизни заботиться о своих эмоциях.

Наталья Холоденко Фото: Сергей Сараханов

- Что делать, если вы заметили, что близкий вам человек стал апатичен или подавлен?

- Сказать ему об этом! Спросить, почему он не занимается своим эмоциональным состоянием. Ведь это влияет на тех, кто рядом: на детей, родителей, коллег. Когда человек находится в апатичном состоянии или состоянии растерянности, то это как цепочка негативных событий: начинает разрушаться все. Люди сами позволяют себе находиться в этих состояниях. Самое главное, что вы должны сделать: не выслушивать часами жалобы. Не нужно делать из этих состояний свой образ жизни или способ мышления.

- Депрессия может задеть любого человека или есть те, кто более склонны?

- Депрессия, как и любая психическая болезнь, может затронуть любого. Человек, который попадает в какие-то кризисные обстоятельства, может заболеть психическим расстройством. Нет таких исследований, от типа темперамента, веса или роста зависит твое состояние. Конечно, есть факторы, которые способствуют тому, что тебе становится хуже эмоционально. Но, как правило, это внутренний выбор, а также окружения. Поэтому надо искать окружения тех людей, которые мыслят прогрессивно и понимают, что то, как ты себя чувствуешь в жизни, это только твой выбор.

- Многие женщины находятся в послеродовой депрессии. Это также их выбор?

- Вообще, термин послеродовой депрессии отсутствует в психиатрии. Так, очень низкий процент женщин, которые реально после рождения ребенка страдают от тяжелых психических и психологических состояний, потому что у них нарушается работа гормональной системы. Но, в основном, женщины сами ставят себе диагноз из-за жалости к себе. Это не взрослая позиция, а фантазии на тему, каким будет твоя жизнь после рождения ребенка. Когда женщина истощается физически, недосыпает, это влияет на ее эмоциональное состояние, но это не значит, что у нее клиническая депрессия.

Депрессия – это такая удобная система объяснений, почему ты можешь не работать над собой.

- То есть люди сознательно выбирают быть в депрессии?

- Я бы сказала, что это даже модно. Есть мода на плохие психические состояния. Депрессия – это такая болезнь интеллигенции. Многие ничего не делают, чтобы выйти из этих состояний. Например, попробуйте прыгать на батуте и плакать. Это не реально. Депрессия – это такая удобная система объяснений, почему ты можешь не работать над собой. Очень многие этим пользуются, к сожалению, не понимая последствий. Когда человек долгое время находится в состоянии растерянности, неправильного образа жизни, это потом действительно может повлиять на физиологию. Секрет лечения бытовой депрессии прост – надо держать в ритме адекватный образ жизни: заниматься спортом, обливаться холодной водой, не нарушать режим сна, не посвящать все время социальным сетям, не делать вещи, которые тебя разрушают изнутри.

- А что такое эмоциональное выгорание?

- Это состояние человека, когда количество переживаний превышает способность организма справляться с этой нагрузкой. Это когда человек очень много волнуется, беспокоится или инвестирует свои ожидания и силы в какой-то процесс, а потом когда ожидания не оправдываются, переживает физиологическую реакцию организма, когда нервная система не справляется. Что происходит? Человек впадает или в состояния апатии, когда происходят процессы торможения в нервной системе, или у него случаются нервные срывы, когда преобладают процессы возбуждения. То есть человек не может управлять своими эмоциями, а эмоции управляют им. Это может проявляться в тревожности, подозрительности, нервозности, нарушении сна. Это такое эмоциональное истощение, которое приводит к физическому истощению.

- Может ли эмоциональное выгорание привести к депрессии?

- Эмоциональное выгорание может привести к депрессии и любому другому психическому заболеванию, но все зависит от того, насколько сильным был стресс и время, в течение которого он был без вмешательства, без изменений.

- А чем опасны панические атаки?

- Панические атаки – это реальность, это нарушение психологического состояния человека, которое приводит к физиологическим нарушениям. Это серьезное нарушение, которое может закончиться смертью, если вовремя не оказать помощь. Проблема в том, что люди не идентифицируют, что с ними происходят панические атаки, думают что это заболевание сердца или проблемы с давлением и начинают лечиться у невропатолога. Но панические атаки не терапевтируются врачами, а могут лишь приостанавливаться. Причина панических атак – психологическая, но последствия – чисто физиологические. Поэтому лечить только тело очень рискованно. Панические атаки – это первая и очень серьезная проблема, с которой нужно обращаться к психологу!

Очень важно, чтобы у человека был наставник, который поможет оставаться в стабильном эмоциональном состоянии.

- Еще одна проблема, с которой мы часто сталкиваемся в жизни – это личный кризис. Может ли она также вызвать депрессию?

- Личная кризис – это всегда опасно. Если человек переживает это один или не идентифицирует, что с ним происходит, это может закончиться негативными последствиями. Мы очень часто встречаем это у медийных людей, потому что они годами идут к определенным достижениям. Мы видим картинку, к которой мы стремимся, но не всегда понимаем цену этой картинки. Личный кризис - это закономерная часть жизни любого человека, когда меняются ценности, когда ты теряешь смысл жизни и не знаешь куда идти. Поэтому нужно обращаться или к коучу, или к психологу, в зависимости от сложности этих состояний. Чем выше социальный статус человека, тем сложнее он переживает личный кризис. Это может закончиться злоупотреблением алкоголем, наркотиками, нарушением социального поведения. Поэтому очень важно, чтобы у человека был наставник, который поможет оставаться в стабильном эмоциональном состоянии, независимо от того, он находится в состоянии взлета или в момент падения.

Наталья Холоденко Фото: Сергей Сараханов

- А у Вас лично были такие периоды, которые можно охарактеризовать как депрессивные?



- Тяжелые периоды были, но если мы говорим о клинической депрессии, то конечно – нет. Потому что психолог не может работать с таким диагнозом.



- Как Вам удалось пережить эти сложные ситуации?

- Я искала способы адаптации, как двигаться дальше. Я делала это сознательно, рассчитывая, что все пройдет само собой.

- Можно сказать, что профессия Вас выручала?

- Жестких рекомендаций вы нигде не найдете. Но, конечно, профессия стимулирует. Хотя это все очень индивидуально. И ни одна профессия не защищает тебя от таких переживаний, даже если ты психолог или психиатр. Ты все равно человек.

- Как заботиться о себе, чтобы предотвратить депрессию?

- Я вообще не стандартно переживаю трудные ситуации. Всегда ищу ответы на вопросы: почему это происходит в моей жизни, почему это происходит со мной? То есть у меня нет фазы обвинения, нет слез с утра до вечера, у меня отсутствуют такие реакции. Любую эмоцию, негативную или позитивную, я всегда произвожу, то есть направляю в какое-то развитие. Были в моей жизни трудные времена, как и у любого человека. Я всегда это использую на своих семинарах, тренингах. Это опыт, в котором ты ищешь сопротивления и потом смотришь, как эта опора может сработать еще в чьей-то жизни.

- А Ваши рецепты, как не впасть в депрессию?

- Это внутренние настройки, когда ты определяешь для себя, что ты не впадаешь в крайние состояния. А дальше сам выбираешь в течение дня с помощью кого или чего ты продвинешься вперед. Это просто мой способ мышления, мой образ жизни, когда я задаю себе вопрос: из чего будет соткано мое состояние. Я очень серьезно отношусь к эмоциональным состояниям. Я сама создаю свое настроение. И каждый день мне помогают в этом разные вещи. Я всегда делаю сознательный выбор и отношусь к этому, как к своей работе – работе быть счастливой.

Беседовала Дарина Троцан

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram