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Наташа Шталтовна: "У меня очень большой управленческий опыт, но он часто разбивается о родительские будни"

Предприниматель рассказала, как быть счастливой мамой

Наташа Шталтовна рассказала про свое материнство Фото: facebook/natalka.shtaltovna

Быть счастливой мамой можно только тогда, когда ты ощущаешь себя счастливой женщиной. Сегодня.Lifestyle расспросили известных женщин, что для них значит материнство и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой.

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Героинями нашей спецрубрики Happy mama уже стала известная украинская модель и телеведущая Алла Костромичева, создательница цветочной ярмарки Kyiv Flower Market Лера Ольховская, главный редактор сайта bestin.ua Полина Неня, дизайнер Елена Бурба и управляющая ресторанами "Семьи Димы Борисова" Лена Борисова.

Сегодня про материнство рассказала Наташа Шталтовна, мама пятилетнего Марка и двухлетней Майи, экс-продюсер "Орла и решки" и соучредитель сети школ World School. Language, Math&Science.

Наташа Шталтовна с детьми и мужем Фото: instagram/shtaltovnaya

Наташа, как и когда вы поняли, что хотите большую семью и нескольких детей?

Никогда. Я не планировала большую семью. На момент, когда я поняла, что беременна, моя жизнь была прекрасна: отличная должность, хороший доход, жизнь, насыщенная путешествиями и приключениями. И самое важное – свобода и независимость, дающая контроль. Поэтому первое чувство после шока было чувством обиды и страха от потери того образа жизни, в котором было очень комфортно. Со второй беременностью добавилось чувство, что теперь уж точно все. Ну и периодические погрызывания чувством вины перед старшим ребенком, что теперь ему будет уделяться меньше внимания.

Как ваша карьера влияет на материнство и помогают ли вам профессиональные качества и навыки в родительстве?

Жизнь – многогранна, и у каждого из нас несколько ролей: мамы, жены, подруги, предпринимателя/руководителя/сотрудника, партнера, дочери, сестры и так далее. Все они требуют ресурсов. Но самое главное, о чем я не забываю, нам нужно время лично для себя – "я для себя".

Моя карьера и материнство – параллельные истории.

У меня очень большой управленческий опыт, но он часто разбивается о родительские будни. Дети – самые сильные переговорщики, которые могут "взломать" любую стратегию переговоров. Поэтому мне лично легче справиться с большим комплексным проектом, чем уговорить ребенка надеть чистые колготы.

Наташа Шталтовна с дочкой Майей Фото: instagram/shtaltovnaya

Возникает ли у вас чувство вины, которое накрывает многих работающих мам в связи с тем, что они вынуждены жертвовать временем с детьми ради карьеры?

Бывают и приступы чувства вины, и обиды от того, что ты сейчас тут, а должна быть там. Но в конце концов, вся наша жизнь – цепочка выборов, которые мы совершаем ежеминутно. Если я сейчас здесь, значит, здесь сейчас это важнее. Поменяются приоритеты – я буду в другом месте.

Считаете ли вы, что работа – это один из способов восстановления материнских ресурсов?

Для меня – точно да. Я точно знаю, что без профессиональной реализованности я буду несчастна. А несчастная мама никому не нужна. Детям нужна счастливая мама. Они должны расти в атмосфере радости, благодарности и удовлетворения. Я не верю в позитивную силу жертвенности.

Наташа Шталтовна любит путешествовать Фото: instagram/shtaltovnaya

Вы считаете себя счастливой мамой? И как достичь этого состояния тем, у кого произошло "выгорание"?

Я себя считаю счастливым человеком. Мне повезло с окружением, с семьей, с людьми вокруг. Они дают огромную поддержку в плохие дни, которых достаточно.

Нужна помощь – просите о ней, необходима поддержка – не стесняйтесь обратиться за ней.

Окружайте себя людьми, которые помогут и поддержат. "Выгорание" – явление регулярное, их нельзя избежать. Но к ним можно подготовиться.

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Все подробности в спецтеме Happy mama

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