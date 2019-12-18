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Навстречу будущему: как Программа развития молодежи помогает выпускникам интернатов поступать в престижные вузы страны

Уникальная программа помогает ученикам подготовиться к экзаменам без репетиторства

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Богдан Совгуть
Богдан Совгуть
Фото: YouTube

Последний выпускной класс, подготовка к тестам и муки выбора будущей профессии. Как в 16 лет самостоятельно подготовиться к сдаче внутреннего независимого оценивая и поступить в выбранный ВУЗ? Для поддержки тех, кто нуждается в помощи в один из самых важных моментов жизни, компания "Кока-Кола Бевериджиз Украина" совместно с Общественной организацией "Освитория" создали Программу развития социально незащищенной молодежи.

В рамках старта нового проекта "НЕвтрачене майбутнє", мы продолжаем серию материалов о выпускниках школ-интернатов, которые с помощью Программы развития молодежи смогли определиться с будущей профессией, подготовиться к внешнему независимому оцениванию и поступить в выбранные ВУЗы независимо от места жительства.

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Интерактивные тесты в игровой форме, мотивационные тренинги, вебинары от лучших преподавателей страны, персональная консультация психолога и всемирно известный тест по профориентации "Magellano Университет" – все это включает в себя Программа развития молодежи #YouthEmpowered, которая помогает выпускникам школ-интернатов по всей территории Украины поверить в свои силы, определиться с будущей профессией и бесплатно подготовиться к сдаче экзаменов.

Программа поддержки молодежи существует в Украине с 2015 года и действует уже в 19-ти школах-интернатах в 10 областях нашей страны. Стартовал проект в Центре социальной реабилитации "Изумрудный город" в Святогорске Донецкой области.

Как рассказывает председатель Общественной организации "Освитория" Зоя Литвин, онлайн-платформа iLearn состоит из интересных и коротких видео-уроков, которые помогают подготовиться к сдаче ВНО по определенным предметам. Это не только весьма интересный контент с юмором, в нем также используются методики мнемоники, которые помогают запоминать информацию эффективней и быстрее. За успехи в учебе участники Программы развития молодежи зарабатывают "учибаксы" – определенную валюту, за которую можно получить вознаграждение в виде современных гаджетов.

Один из таких подарков получил наш герой – выпускник Рафаловской общеобразовательной школы I-III ступеней Богдан Совгуть. Парень вспоминает, как с удовольствием принял участие в программе #YouthEmpowered и активно зарабатывал "учибаксы", решая тесты и слушая вебинары. Наш герой попал в ТОП-лучших учеников Программы.

"К нам в школу приехали представители Программы развития молодежи. Я решил принять участие и зарегистрироваться на онлайн-платформа iLearn. Хочу сказать одно, я так благодарен создателям программы, что у меня появилась возможность подготовиться к ВНО и поступить в результате в университет", – рассказывает о своих впечатлениях участник Программы развития молодежи.

С сентября 2018-го года по май 2019-го Богдан не пропустил ни одного занятия, выполнял все домашние задания и вместе с одноклассниками готовился к важному дню – сдаче ВНО. В результате, наш герой набрал высокие балы по тестам: математика – 177, украинский язык – 184, история Украины – 181 и сумел воплотить в жизнь свою мечту – поступить в Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" на теплоэнергетический факультет.

"Еще в детстве я мечтал стать футболистом. Но к девятому классу понял, что меня привлекают компьютерные науки, и с того момента решил, что с этим и свяжу профессиональную жизнь. Тест по выбору будущей профессии "Magellano Университет" лишь закрепил мою уверенность в выборе специальности", – вспоминает Богдан.

О жизни в столице еще год назад он мог только мечтать, а сейчас все его желания осуществились. Студент первого курса одного из самых престижных вузов страны благодарен Программе развития социально незащищенной молодежи за уникальную возможность поверить в себя, в мечту, которая обязательно должна осуществиться у каждого человека.

"Сейчас мне очень нравится университет, в котором я учусь. Да и в целом студенческая жизнь в Киеве – яркая и наполненная событиями", – делится своими эмоциями Богдан.

Отметим, что только за прошлый учебный год в рамках Программы развития социально незащищенной молодежи с помощью профориентационного теста "Magellano Университет" 65% учеников, которые стали участниками Программы, выбрали профессию по призванию. А 88% подростков из 14 учебных заведений-участников Проекта успешно сдали ВНО и поступили в желаемые ВУЗы.

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