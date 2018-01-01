Найден простой способ усилить ощущение счастья и снять стресс
Если вам срочно нужна дополнительная доза вдохновения и креативности – вашему вниманию 24 спонтанных идей
Чтобы усилить ощущение счастья и снять стресс, совсем не обязательно как-то изощряться или придумывать какие-то необычные вещи. Просто добавьте в свою жизнь спонтанность.
Оказывается, что небольшая спонтанность может разрушить монотонность, которую дает рутинный, предсказуемый образ жизни, а также способствует тому, что психологи называют "пиковыми переживаниями", выяснил ученые Келли Кэмпбелл.
"Это эйфорические моменты, характеризующиеся удивлением, радостью и часто ощущением связи с большим миром", – объясняет Кэмпбелл, передает Новое время.
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Если вы когда-либо чувствовали, что слишком увлекаетесь спонтанностью, – вашему желанию "встряски" есть даже научные доказательства. По словам Кэмпбелла, некоторые люди жаждут спонтанности больше, чем другие благодаря активной поведенческой системе в мозге. Эти люди буквально испытывают большее счастье и облегчение стресса, когда могут быть спонтанными.
Если вам срочно нужна дополнительная доза вдохновения и креативности, освободитесь от рутины с помощью этих 24 спонтанных идей.
- Возьмите выходной и займитесь тем, что любите. Направляйтесь на пляж, в спа-салон, музей, куда угодно, где вы будете счастливы.
- Позвоните кому-нибудь. Возьмите телефон и наберите друга или члена семьи, с которым вы не разговаривали слишком долго.
- Зарегистрируйтесь в приложении для знакомств. Если вы одиноки и еще не экспериментировали с такими приложениями, будьте немного спонтанными и создайте свой первый профиль. Вы никогда не знаете, кого можете встретить.
- Сводите себя на ужин. Вместо того, чтобы отправиться домой после работы, чтобы приготовить еду для одного или поваляться на диване, сходите на ужин и с гордостью попросите столик для одного.
- Соберите подруг на импровизированный девичник. Это может быть просто вылазка позагорать на крыше или совместная поездка в спа, просто соберитесь вместе и выйдите из дома.
- Сходите на концерт. Если вы знаете, где искать, то можете купить билеты в последнюю минуту. Найдите билет или два, и отправляйтесь слушать живую музыку.
- Купите билет на самолет. Даже если сама поездка требует некоторого планирования, вы можете купить билет в любое место на земле.
- Идите на шоппинг. Побалуйте себя шоппинг-терапией и новой парой обуви, сумкой, платьем или всем сразу.
- Обновите свой внешний вид. Сходите в салон и смените стрижку или окрасьтесь в новый цвет. Вы почувствуете себя совершенно новым человеком.
- Запишитесь на курсы. Выберите то, что давно хотели попробовать, и, наконец, зарегистрируйтесь на курсе. Научитесь путешествовать, готовить, рисовать, танцевать или делать изделия из керамики. Просто попробуйте что-нибудь новое.
- Заведите домашнее животное. Направляйтесь в приют и возьмите животное, нуждающееся в доме. Это большая ответственность, но если у вас есть пространство и способность заботиться о новом домашнем животном, это чудесная спонтанная вещь.
- Прыгните с банджи. Узнайте, где находится ближайшее место банджи-джампинга, убедитесь, что у них все хорошо с безопасностью, и зарезервируйте место.
- Попробуйте новый вид тренировок. Множество студий предлагает бесплатные занятия для новых клиентов. Возьмите несколько друзей или самостоятельно посетите новую тренировку.
- Сделайте пирсинг. То, что вы не школьник и не студент, не значит, что вы не можете спонтанно решить, что вам нужен новый пирсинг.
- Сделайте косметический ремонт. Купите краску и перекрасьте стены или просто переставьте мебель. Это всегда прекрасная идея – освежить интерьер.
- Пригласите коллегу в кафе. Даже если он не является вашим лучшим другом, знакомство с кем-то новым и коктейль после работы – отличный способ разнообразить неделю и сменить обычный план действий.
- Организуйте вечеринку. Никакого праздника, дня рождения, особых случаев? Ничего страшного. Отправляйте групповое приглашение и соберите друзей вечером.
- Попробуйте новую кухню. Даже когда вам кажется, что вы пробовали все, всегда есть что-то новое. Дайте перерыв вашему стандартному месту и найдите новый ресторан, в котором вам предложат блюда, которые вам только предстоит попробовать.
- Покатайтесь на авто. Сядьте в машину и посмотрите, где окажетесь итоге. Покатайтесь по городу, либо соберите немного вещей и совершите поездку за его пределы, даже если это будет только соседний город.
- Освойте новый рецепт. Найдите рецепт блюда, которое вы никогда не готовили раньше, отправляйтесь в магазин за ингредиентами и готовьте. Если готовка – не ваш конек, экспериментируйте с новым рецептом коктейлей и проверьте свои навыки миксологии.
- Прыгните с парашютом. У вас не получится прыгнуть с парашютом без предварительного планирования, но вы можете зарезервировать место.
- Позовите кого-нибудь на свидание. Независимо от того, флиртуете ли вы в течение нескольких недель или просто встретились на улице, осмельтесь и позовите его. Что может быть хуже всего?
- Поучаствуйте в открытом микрофоне. Спойте свою любимую песню или узнайте, наконец, действительно ли вы достаточно смешны, чтобы стать комиком. Даже если это будет катастрофа, вам останется смешное воспоминание.
- Поселитесь на сутки в местную гостиницу. Выберите отель в своем городе и немного отдохните. Наслаждайтесь пушистым халатом и обслуживанием номеров просто так.
Когда дело доходит до спонтанных решений, главное – не тратить слишком много времени на планирование или размышления. Делайте то, что вам хочется сделать прямо сейчас.
Тем временем другие ученые разрешили сотрудникам "зависать" в интернете. В опросе приняли участие 463 сотрудника одного из американских университетов.