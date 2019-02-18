Названы две фразы, которые навсегда поменяют вашу жизнь

Попробуйте произносить эти слова чаще и вы станете счастливее

Очень важно хвалить собеседника, говорят психологи Фото: Depositphotos

Исследователи Франческа Джино и Адам Грант провели эксперимент, в ходе которого одна группа волонтеров благотворительного фонда не получила никакой благодарности за свой тяжелый труд по сбору средств, а участникам второй сказали: "Мы очень признательны за ваш вклад в наше важное дело". Эффект был мгновенным: те, кого поблагодарили, сделали на 50% больше телефонных звонков потенциальным донорам фонда, пишет сайт INC.

Полученные результаты исследования имеют огромную ценность, поскольку напрямую связывают мотивацию и конечный результат (если ваша цель заключается в том, чтобы повысить продуктивность труда, тогда фраза "я признателен" является очень эффективным инструментом). Используйте это словосочетание вместо шаблонного "спасибо".

При этом ученые также выяснили, что выражение признательности помогает людям:

наслаждаться радостями жизни;

справляться со стрессом;

налаживать отношения.

Сила похвалы

Подумайте о том, что происходит, когда вы слышите слова искренней похвалы. Признание является отличным вознаграждением за приложенные усилия и достижения, поощряет образцовое поведение, повышает самооценку и уверенность в себе, а также стимулирует мотивацию и поддерживает энтузиазм. Вы сами начинаете ценить собственную работу. А еще вы начинаете ценить себя. То же самое происходит, когда вы признаете достижения другого человека. Искренняя и осознанная похвала (не то, что вы должны сказать, а то, что на самом деле чувствуете) очень важна для того, кому вы ее говорите. Кроме того, она улучшает настроение и вам самим, потому что человеку всегда приятно знать, что своими словами он смог изменить чью-то жизнь.

Вместо слов "спасибо за то, что задержались допоздна, чтобы закончить работу" скажите, что вы признательны и объясните причину. Например: "Я очень признателен, что вчера вы решили задержаться. Вы спасли меня от звонка взбешенного клиента". Похвалить кого-то в общих чертах тоже неплохо, но похвала за что-то конкретное намного лучше.

Не стоит говорить, что кто-то проделал хорошую работу. Объясните ему, в чем именно это выражается. Этот жест не только получит положительный отклик, но и покажет человеку, что вы замечаете его работу.

Напомним, несколько буддийских истин, которые сделают вашу жизнь проще. Кроме этого, мы рассказывали, избавление от каких 10 вещей приносит гармонию и счастье.

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