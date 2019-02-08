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Названы пять не связанных с внешностью признаков красоты

Привлекательность зависит от умения подать себя, говорят психологи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:30
Настоящая красота человека не зависит от внешности, говорят эксперты Фото: depositphotos
Настоящая красота человека не зависит от внешности, говорят эксперты
Фото: depositphotos

Многие из нас стремятся быть похожими на людей "с обложки". Многие стараются что-то изменить в себе для того, чтобы соответствовать общепринятым шаблонам красоты. Но это совершенно не та красота, о которой следовало бы заботиться. Настоящая красота внутри. Неважно, во что вы одеты сегодня, и сколько вы весите. Важно то, как вы ведете себя с окружающими и как умеете себя подать.

Издание Conscious Reminder назвало пять признаков внутренней красоты:

  • Вы уверены в себе

Уверенность в себе – очень важна. Уверенный в себе человек обладает особой красотой. Почему? Потому что он знает себе цену. Он знает, на что способен. Какими бы ни были обстоятельства, такой человек не испугается идти вперед. Он верит, что может со всем справиться. Если нужно, он не побоится пойти против всего мира. Уверенность в своих силах делает вас самым красивым в мире человеком.

  • Вы относитесь к окружающим с добротой

Ваша внутренняя красота наиболее проявляется в том, что вы способны сделать день окружающих чуточку ярче. Вы можете делать комплименты людям, которых встречаете на улице. Можете оставлять приятные сообщения людям на форумах или позитивные комментарии в соцсетях.

  • Вы способны понимать людей

Способность понять другого человека – это очень редкая способность. В этом и заключается ее прелесть. Эта сила чрезвычайно положительно сказывается на ваших отношениях с родными и близкими. Она позволяет вам прекрасно разбираться в собственных эмоциях и эмоциях дорогих вам людей.

  • Вы сострадательны

Сострадание может проявляться разными способами. Например, вы не постесняетесь защитить человека, которого оскорбляют и унижают на ваших глазах. Вы не видите ничего зазорного в том, чтобы поговорить немного с бездомным. Это и есть поступки, которые говорят больше слов. В них проявляется ваша человечность.

  • Вы много улыбаетесь

Улыбка – самый простой способ проявить внутреннюю красоту. Не важно, считаете ли вы свою улыбку красивой или нет. Речь вовсе не об этом. Речь о том, какие эмоции выражает улыбка. А она говорит о том, что вы счастливы.

Улыбайтесь незнакомцам, которых встретите на улице. Делая мир вокруг чуточку прекраснее, вы и сами становитесь прекраснее.

Напомним, как привлечь удачу в свою жизнь: три способа от британского ученого. Кроме этого, мы рассказывали, о каких семи вещах хотелось бы знать в молодости: мнение психолога.

Смотрите видео: психологическая методика сай-кей: что это и как работает

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Источник: Сегодня
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