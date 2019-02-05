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Названы главные страхи, которые мешают жить и быть счастливым

Итак, какие же страхи стоят на пути каждого из нас

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:42
Страхи нужно преодолевать Фото: depositphotos
Страхи нужно преодолевать
Фото: depositphotos

В наши дни, в эпоху нетерпеливости и стремления получать результат здесь и сейчас, мы все чаще и чаще выбираем в жизни более простой и легкий путь. Путь, диктуемый нам страхом. Но чтобы осуществить свои мечты и стать счастливым человеком, нужно преодолевать все фобии. О том, какие же страхи мешают нам жить, пишет сайт Goalcast.

Мы боимся неизвестного

Многие люди пытаются добиться внутреннего спокойствия, хватаясь руками и ногами за иллюзию полного контроля над своей жизнью. И в определенной степени им это может даже удаваться — когда вы живете в одном и том же городе всю свою жизнь, десять лет подряд работаете на одной и той же должности в одном и том же офисе, и женитесь (или выходите замуж) за человека, по которому сохли еще в школе, вы определенно минимизируете влияние неопределенности на вашу жизнь (но не устраняете ее полностью).

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Так как же нам справиться с нашим страхом неизвестного?

Для этого мы должны перестать закрываться и огораживаться от мира. Нужно начать действовать и верить в себя. Задайте себе один простой вопрос: "Если я попытаюсь это сделать, и у меня ничего не получится, чем мне это грозит в наихудшем случае?". А потом, поняв, что даже самый худший исход на самом деле не так уж и страшен, сделайте то, чего вы раньше так боялись.

Мы боимся одиночества

В современной культуре, насквозь пропитанной перфекционизмом, конформизмом, и вместе с тем переполненной людьми с полным отсутствием манер и уважения к чужому мнению, легко превратиться в молчаливого отшельника, закрывшись в уютном идеологическом бункере вместе с немногими единомышленниками. Либо же, боясь сказать окружающим слово поперек, будете подстраиваться под них вместо того, чтобы быть собою и попытаться покорить дикие земли неуверенности и критики. Но истинная принадлежность рождается не в переговорах с другими людьми и совместной деятельности с ними — для нее нужны аутентичность и целостность личности, над которыми нужно работать каждый день. Это личное стремление, которое каждый из нас должен пронести в своем сердце до конца наших дней.

Мы боимся ошибок

Одной из основных причин зачастую заставляющих нас оставаться в глубине нашей зоны комфорта, не вылезая за ее пределы даже на миллиметр, и отказаться от стремления к своей мечте — это наш страх перед ошибками. Когда у нас есть что-то, что очень нам дорого, мы боимся потерять это из-за какой-то ошибки. Но задайте себе вопрос: "Не лучше ли потерпеть неудачу, стремясь к тому, что вам действительно по душе, чем преуспеть в той области, которая на самом деле вам не так уж и нравится?".

Напомним, как привлечь удачу в свою жизнь: три способа от британского ученого. Кроме этого, мы рассказывали, о каких семи вещах хотелось бы знать в молодости: мнение психолога.

Смотрите видео о методах на пути к успеху:

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Источник: Сегодня
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