Не оценками едиными: какую новую ошибку родители допускают в воспитании детей

По словам Михаила Лабковского, до 14-ти лет у детей не бывает устойчивых интересов

Не заставляйте ребенка проявлять свой талант. Фото: pixabay

Современные, либеральные родители уже не достают своих детей оценками, не наказывают за "тройки". Но появился другой способ издевательства: это заставлять своего ребенка во что бы то ни стало развивать свой талант.

Об этом написал в Instagram психолог Михаил Лабковский.

"Помню, в "Супермамочке" была героиня, чья дочь могла 20 минут стоять в "планке". Вы попробуйте, постойте хотя бы 15 секунд, я на вас посмотрю. И дело тут даже не в достижениях: родители нещадно взращивают в своих детях болезненное самолюбие и деструктивное тщеславие", – говорит он и добавляет, – "Вот, допустим, ребенок, оказывается, гениально рисует. Потрясающе сочиняет стихи. Плавает, как дельфинчик. И тут начинается. Кружки, секции, соревнования, олимпиады. Нет, я еще понимаю, когда ребенку реально нравится сидеть с утра до вечера над сочинением (поверьте, такие дети встречаются крайне редко), папа с мамой уже ломятся в дверь, с криками "ты себе все зрение испортишь!", а малыш продолжает анализировать Улисса в своем литературном докладе. Это еще куда ни шло".

Но в реальности, отмечает психолог, до 14-ти лет у детей не бывает устойчивых интересов.

"В итоге дорогие папа с мамой делают из его способностей, которые вообще-то должны приносить в жизни привилегии и радость, какую-то жуткую кашу, из вечно неудовлетворенных амбиций. Результат: подававшие надежды юные пианисты смотреть в сторону инструмента не могут. Гениальные художники не берутся за мольберт, потому что вместо творческого удовольствия их ждет сотая по счету бутылочка, которую надо заштриховать правильно, как наказал репетитор", – поясняет Лабковский.

В результате ребенок с нечеловеческим научным интересом забрасывает все в пользу игр во дворе (что совершенно нормально), теперь уже сражаясь не на жизнь а на смерть с мамой, у которой на носу олимпиада по биологии. ⠀

"Друзья мои, таланты даны нам для радости. Для творческого кайфа и удовольствия. Возможно еще и для денег – но это покажет уже взрослая жизнь. Именно из-за такого воспитания вы доживаете до 30-ти лет и совершенно не понимаете, кто вы такие и чем вам хочется заниматься", – подытожил Лабковский.

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