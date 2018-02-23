Не сексом единым: новое исследование показало, почему люди изменяют

В исследовании приняли участие более двух тысяч человек

Люди склонны изменять не только, чтобы удовлетворить свои сексуальные, но и эмоциональные потребности. Это выяснилось в ходе опроса пользователей популярного сайта знакомств для поиска партнера для супружеской измены Ashley Madison, передает "Новое время".

Результаты исследования, в котором приняли участие 2 тысячи пользователей сервиса, показали, что 76% неверных партнеров изменяют исключительно с целью удовлетворить свои сексуальные потребности. В свою очередь, 37% респондентов назвали ключевой причиной измены не секс, а желание удовлетворить свои эмоциональные потребности.

Ранее в ходе исследования психологов, результаты которого были опубликованы в 2012 году в научном журнале Journal of Sexual Health, также выяснилось, что отсутствие эмоционального удовлетворения в отношениях и желание завести эмоциональную связь "на стороне" являются ключевыми причинами, по которым партнеры изменяют друг другу.

Кроме того, в рамках исследования Ashley Madison обнародовали данные о том, что среди пользователей сервиса больше мужчин, чем женщин. Это подтверждает распространенное мнение о том, что мужчины склонны к изменам больше, чем женщины.

Напомним, не так давно рэпер Jay-Z признался, что изменял своей жене Бейонсе. Альбом популярной певицы Бейонсе Lemonade, вышедший в 2016 году, был посвящен неверности ее мужа, рэпера и бизнесмена Jay-Z. Ответом на него стал трек Family Feud, вошедший в последнюю пластинку рэпера "4:44".