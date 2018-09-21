Не все так плохо: как найти плюсы в том, что вас уволили

Отсутствие средств к существованию или их иссякающие запасы просто вынудят вас быть активнее

В увольнении могут быть свои плюсы. Фото: depositphotos

Процедура увольнения с работы далеко не самая приятная. Но сделать выводы и взять по максимуму полезности от этого процесса можно.

Наверняка найдутся те, кто станет отрицать и говорить, что ничего хорошего в катастрофе под названием "увольнение" нет. Как ни крути — работы уже нет. И попусту горевать о ней — гиблое дело, а вот повернуть ситуацию в свою сторону — очень даже неплохо. Work.ua предлагает хотя бы попробовать, ведь теперь у вас появилось то, чего не было раньше.

Время

Вы уже 3 недели откладывали визит к врачу, последний раз видели своих друзей, кажется, года полтора назад, а ощущение того, что у вас нет времени буквально ни на что, давно стало вашим постоянным спутником. Теперь время у вас есть.

Смело отправляйтесь на встречу с друзьями, можете повидать и просто знакомых. Не исключено, что именно они помогут вам найти новую интересную работу.

Возможности

Время — это не все, что у вас теперь есть. Да, с деньгами наверняка будут трудности, но если на время изменить свои привычки, то с этим вы справитесь. Но главное — у вас теперь появятся новые возможности. Например, можете все поменять и наконец заняться тем, о чем всегда мечтали.

Безусловно, такая возможность была у вас и раньше, но, так как ваша работа отнимала большую часть вашего времени, вы об этом как-то и не задумывались. Уверены, вы и на собеседования не особо ходили. Когда там, вы же работали! Теперь же вы смело можете посещать хоть по пять собеседований в день, записаться на кулинарные курсы или web-разработки, флористики, маникюра – да любые, к каким лежит душа.

Успех от безысходности

Дело, кстати, теперь не только в появившихся новых возможностях. Отсутствие средств к существованию или их иссякающие запасы просто вынудят вас быть активнее. Раньше у вас не было особой мотивации к поиску интересной работы и тому, чтобы проапгрейдить наконец навыки нетворкинга. У вас ведь была работа, пусть и не очень любимая.

А теперь вы просто обязаны посетить рекордное количество собеседований и восполнить все пробелы в знаниях.

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Разнообразие

Один и тот же офис, одни и те же лица и, конечно, бессменный руководитель. И так 7 лет подряд. Неудивительно, что за это время вы как-то подрастратили былую креативность, да и трудиться стали вполсилы.

Теперь вас ждут новые офисы — возможно, сразу по несколько штук в день, возможность присмотреться к новым руководителям и выбрать из массы новых обязанностей. Так что вы сможете наконец отдохнуть от унылого однообразия и рутины. К слову, благодаря, этой передышке вы наверняка снова вернете себе статус суперпродуктивного сотрудника.

Увольнение, несомненно, — это жестко, неприятно, не вовремя, но точно не смертельно и наверняка — поправимо.

Тем временем сайт "Сегодня" выяснил, какие три вещи коллеги никогда не скажут вам в лицо. Воспринимайте замечания как путь к усовершенствованию, а не как чужое желание вас задеть.