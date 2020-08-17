Не жалейте его: как правильно реагировать на неудачи мужчины

Психолог дал женщинам три полезных совета

В жизни каждого человека случаются неудачи, которые могут испортить настроение или даже выбить из колеи. Но важно понимать, что отношение к неудачам в жизни мужчин и женщин отличается, уверен психолог-практик Павел Раков. На своей странице в Instagram он дал три важных совета женщинам, как правильно реагировать, если мужчина оказался в сложной жизненной ситуации, остался без работы, его подставили или возникли финансовые проблемы.

Как правильно реагировать на неудачи мужчины Фото: Pexels

1️. Волшебная мантра: Ты мужчина — ты решай!

Психолог заверяет, что своей помощью женщины делают мужчин слабыми и даже беспомощными. Со временем он превратится в водителя дивана, а вы — в ломовую лошадь. Мужская обязанность — самостоятельно решать все свои трудности, поясняет эксперт.

2️. Не жалейте его, а вдохновляйте

Скажите своему мужчине: "Дорогой, мы всей семьей будем сидеть на "воде и хлебе", пока ты не начнешь достаточно зарабатывать. Эта маленькая трудность является трамплином для движения вперед, к великим победам".

Еще важно, чтобы вы верили в своего мужчину и обязательно говорили ему об этом. Скажите, что вы верите в него, потому что выбрали лучшего из лучших.

3. Пропадайте из зоны видимости, когда мужчине плохо

Ему нужно в спокойной обстановке осознать, какие его дальнейшие действия приведут к наилучшему результату, заверяет Раков. И в этот момент мужчине не нужны советы, "няньки", иначе он научится перекладывать с себя ответственность на тех, кто оказался рядом.

"Мужчина становится мужчиной только преодолевая трудности, тем самым закаляя свой характер", – подытожил психолог.

Полезные советы, которые помогут наладить отношения – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как зарабатывать больше и принимать с благодарностью возможности.

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