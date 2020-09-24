Необычные хобби и профессии мужчин: как менеджер по туризму Максим Артеменко стал визажистом

Теперь его рюкзак заполняют пудры, шимеры, бронзаторы и хайлайтеры

Фэшн-съемки, работа в студии и на подиуме. Чтобы создать идеальный макияж, визажист Максим Артеменко носит с собой десятки килограммов косметики. Но так было не всегда у героя нашего сюжета из цикла "Дело для души" о необычных хобби и профессиях мужчин. Почему Максим так кардинально сменил профессию и как на это отреагировала его семья – далее в материале.

Сюжет Виктории Дмитренко и Юрия Коваленко Видео: Сегодня

Он должен был быть менеджером по туризму, но выбрал другую профессию. Теперь пудры, шимеры, бронзаторы, а также хайлайтеры и бронзеры заполняют его рюкзак и несколько сумок.

Максим Артеменко Визажист

"Мужчина хочет женщине угодить и когда он смотрит на женщину, красит, восхищается и это видно во взгляде – любой женщине это, конечно льстит, в любом случае. Я от этого получаю моральное удовлетворение на все наверное 200 процентов", – рассказывает Максим Артеменко.

Но так было не всегда. Еще восемь лет назад Максим работал в сфере туризма. Офисной работы он не выдержал, поэтому решил кардинально изменить все и записался на курсы визажистов. Этой новостью, признается, ошеломил свою семью военных, особенно дедушку.

"Первый момент, когда я пришел, говорю мне хочется что-то поменять, реакция была такая – что ты не говори никому", – вспоминает Максим.

Сомневался и сам, потому что сначала ничего не получалось. Но, шутит, от клиента не убежишь, а второй глаз – завтра не докрасишь. Практика, желание и комплименты женщинам, тогда и работа проходит в удовольствии.

Визажист Максим Артеменко и его работы Фото: facebook-страница Максима Артеменко Визажист Максим Артеменко и его работы Фото: facebook-страница Максима Артеменко Визажист Максим Артеменко и его работы Фото: facebook-страница Максима Артеменко Визажист Максим Артеменко и его работы Фото: facebook-страница Максима Артеменко Визажист Максим Артеменко и его работы Фото: facebook-страница Максима Артеменко 1/5

Съемки в студии, под открытым небом, футуристические, портретные и романтичные. То, на что раньше тратил три часа, теперь – укладывается в тридцать минут.

Сегодня рабочий день Максима закончится около полуночи. В своей профессии, говорит хочет одного – совершенствование и еще больше благодарных клиентов.

Тем временем мы выяснили, сколько денег украинцам нужно для счастья: мечты и реальность.

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