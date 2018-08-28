Нестабильные романтические отношения грозят депрессией – ученые

Часто партнеров, которые расходятся и снова сходятся, держит в отношениях исключительно секс

Ищите постоянных отношений. Фото: pixabay

Люди, которые находятся в нестабильных отношениях и часто расходятся и снова сходятся со своими партнерами, имели гораздо более высокий уровень риска развития депрессии, тревоги и беспокойства, чем те люди, которые находятся в стабильных серьезных отношениях.

Это выяснили психологи Миссурийского университета в Колумбии, которые провели исследование при участии 500 человек, пишет "Новое время".

Кроме того, им удалось установить связь между нестабильностью в отношениях и насилием, низким уровнем преданности и коммуникации партнеров.

"Довольно часто в таких отношениях возникают споры, а также измены. Такие пары расходятся, но продолжают тянуться друг к другу", – говорит Джеймс Прис, коуч по отношениям.

Он отмечает, что такая модель отношений приводит к низкой самооценке, усугубляет внутреннюю нестабильность, а также провоцирует развитие серьезной депрессии:

"В таких отношениях партнеры страдают от низкой самооценки и в результате испытывают серьезные психологические проблемы. Чем дольше такие отношения продолжаются, тем хуже они себя чувствуют. Я рекомендую таким партнерам трижды подумать, зачем они продолжают эти отношения и помнить, что нет ничего важнее вашего здоровья, рисковать которым особенно нежелательно ради человека, который делает вас несчастным".

Психолог Мадлен Мейсон Рэнтри отмечает, что довольно часто партнеров, которые расходятся и снова сходятся, держит в отношениях исключительно сексуальная связь, из-за которой они снова стремятся вернуться в потенциально токсичные отношения:

"Им кажется, что они не могут жить друг без друга, но когда они вместе, они токсичны друг для друга", – говорит специалист.

Тем временем другие ученые выяснили, что сексуальные фантазии улучшают отношения. Во время исследования команда провела ряд тестов на добровольцах.