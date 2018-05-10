Нет насилию: какая модель поведения указывает на моральное насилие в отношениях

Бойкот – это опасный инструмент, используемый для игнорирования потребностей другого человека

Нет насилию. Фото: depositphotos

Домашнее насилие – это не обязательно физическое воздействие. Есть и психологические приемы, которые ранят порой даже больше. В любом случае, насилие нужно не допускать и пресекать при первых же проявлениях.

Моральное насилие может быть завуалировано и не показываться явно. Как это может проявляться – вашему вниманию пять моделей поведения, которые уже должны вас насторожить.

1. Лишение вас самостоятельности

Признаки морального насилия и манипуляций могут начинаться почти незаметно. Сначала вам не кажется очень странным, что ваш партнер демонстрирует ревность, когда вы проводите время с друзьями или членами семьи, но если вы перестали покидать дом без партнера, переосмыслите ситуацию.

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Возможно, ваш избранник жаждет контролировать ваши передвижения и круг вашего общения. Кроме того, он может диктовать вам, когда и куда вам ходить, а также, что вам носить из одежды. Такой доминирующий партнер может также урезать вашу самостоятельность и другими способами, например, направляя ваши решения или контролируя ваши финансы. Совместный бюджет – это одно, но он не должен делать за вас выбор в плане, как потратить деньги, и тем более отбирать их у вас.

2. Запугивание или угрозы

К сожалению, самые простые признаки домашнего морального насилия являются наиболее опасными. Угрозы и запугивание со стороны партнера нельзя игнорировать. Такое поведение абсолютно неприемлемо. Вы никогда не должны чувствовать себя неуверенно и тем более так, словно вас не любят и не заботятся. Даже молчаливое запугивание считается насилием.

Язык тела составляет более половины всех сообщений, а пугающий язык тела – это уже плохой сигнал для отношений. Если любимый человек следит за вами или преследует вас; смотрит на вас или ведет себя так, что вы боитесь; заставляет вас сидеть дома; портит ваши вещи, швыряя их по комнате, когда он сердится – немедленно заканчивайте эти отношения.

3. Подталкивание вас к тому, что вы не хотите делать

Принуждение – это еще одна форма морального насилия, которое довольно легко распознать. Партнер, например, может пытаться убедить вас в том, что вы обязаны ему во всем потакать и идти навстречу. Если это так, взгляните на ситуацию объективно и напомните себе, что ваше первое обязательство – это заботиться о себе о своей безопасности.

Если человек подталкивает вас сделать выбор, который вы не хотите делать, знайте, что вы не обязаны выполнять что-либо, что противоречит вашему личному уровню комфорта.

4. Газлайтинг

Газлайтинг – это одна из форм манипуляций, используемых для того, чтобы "жертва" подвергала сомнению себя и свое собственное здравомыслие. Если партнер взял на вооружение именно эту тактику, он может внушать вам любую вопиющую ложь или говорить, что вы выдумываете истории или у вас слишком бурная фантазия.

Такие манипуляции только усиливаются со временем, хотя на первоначальном этапе они практически незаметны. В результате газлайтинга вы все время чувствуете, что делаете все неправильно, и даже сомневаетесь в адекватности собственного восприятия всего происходящего.

5. Внушение вам чувства собственной бесполезности и никчемности

Ваш партнер может пытаться повлиять на вас, ваши мысли и чувство собственного достоинства не только с помощью оскорблений. Он, например, способен бесцеремонно сказать вам, что вы ни на что не годны, что вы плохая дочь, супруга или мать. Кроме того, в ход может пойти молчание.

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Бойкот – это опасный инструмент, используемый для игнорирования потребностей другого человека, который заставляет их чувствовать себя так, как будто они бесполезны и ничтожны. Партнер также угрожает лишить вас своего внимания и любви в качестве наказания или же может унижать вас перед друзьями и семьей.

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