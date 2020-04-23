Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Неутешительная статистика: карантин спровоцировал мужчин на мысли о суициде

Обращение мужчин за психологической поддержкой возросло на 20 процентов

Варвара Левская
Сегодня, 18:05

Украина уже больше месяца находится на карантине, а жителям страны постоянно рассказывают, как не паниковать из-за коронавируса. Тем временем в столице с начала введения карантина, на горячую линию психологической поддержке Киевского городского центра работы с женщинами, возросло количество обращений от мужчин с суицидальными настроениями. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда в Facebook.

"Впервые психологи телефона доверия сообщили о новой динамику: на 20% возросло количество обращений мужчин. Как выяснилось, подавляющее большинство тревожит вынужденная безработица. Мужчины потеряли привычные роли, не имеют заработка, как следствие – возникают ссоры в семьях, обиды и чувства безысходности. Психологи сейчас принимают по 1-2 телефонных звонка в день, которые касаются именно суицидальных намерений мужчин", – отметила Марина Хонда.

Психологи дали совет, как пережить горе – смотрите видео:

По ее словам, за прошедшую неделю социальные службы и полиция зафиксировали 451 обращения относительно домашнего насилия. В условиях карантина, горячая линия по противодействию насилию Киевского городского центра работы с женщинами работает в режиме с 9:00 до 00:00 и оказывает психологическую помощь всем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Стоит отметить, что увеличение часов работы телефонной линии также вызвано карантином.

Марина Хонда также отметила, что количество случаев домашнего насилия за первый квартал 2020 года составляет 5661. Из них больше всего обращений от женщин – 4636. От мужчин и детей зафиксировано 1010 и 15 обращений соответственно. От лиц с инвалидностью поступило два обращения. Выписано 939 срочных запретительных предписаний для обидчиков.

В случае возникновения потребности в помощи киевляне могут обращаться в Службу психологической поддержки по телефону: 044 272-15-00 (с мобильного) или 15-00 (со стационарного телефона).

Тем временем мы выяснили, как держать нервы в порядке: психолог развенчала мифы о нервных клетках.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как понять, что нужно пойти к психологу Всеукраинский день психолога-2020: плюсы и минусы профессии Как развивать своего ребенка дома на карантине: полезные советы вокалиста и хореографа Почему важно научить детей любви к себе и как это сделать: советы психолога
психолог психология суицид поддержка коронавирус
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Без фотошопу: дружина MONATIK показала фігуру в купальнику. Фото
Без фотошопу: дружина MONATIK показала фігуру в купальнику. Фото
Берем баклажаны и ставим на стол королевский салат
Берем баклажаны и ставим на стол королевский салат

Популярные статьи

Сегодня, 14:55Fun

День матери в Украине: дата, история и значение праздника

Сегодня, 14:10Events

Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника

Сегодня, 12:00Food

Как приготовить идеальное песочное тесто

Вчера, 18:42Food

Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

Вчера, 18:17Food

Хачапури: как приготовить аппетитные сырные лепешки

Вчера, 14:03Food

Как приготовить плов со свининой: рецепт в мультиварке

Вчера, 13:35Шоу-бизнес

Не узнать: Кончита Вурст с абсолютно новой внешностью показала фото в одной маске

Вчера, 11:00Шоу-бизнес

Ольга Сумская стала бабушкой во второй раз – СМИ

Вчера, 08:04Шоу-бизнес

Наталья Сумская отмечает день рождения: фото актрисы в молодости

21 апреляWellness

На каких поверхностях коронавирус живет дольше всего

21 апреляFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

21 апреляШоу-бизнес

"Верка Сердючка отдыхает": Леся Никитюк с паской возле церкви попала в неловкую ситуацию, видео

21 апреляАфиша

День рождения Елизаветы II: лучшие фильмы о королеве Великобритании

21 апреляШоу-бизнес

Хватал за волосы, бил по голове и резал картины: Ирина Билык сделала откровенное признание

21 апреляСтиль

Елизавета II – именинница: как менялся стиль королевы за годы ее правления

21 апреляFun

Неделя после Пасхи-2020: что можно, а что категорически нельзя делать

Новости партнеров

"На широку ногу": Кравець з "Кварталу 95" показала свій будинок
Доктор Комаровский назвал худшее средство для лечения кашля
Доктор Комаровский назвал худшее средство для лечения кашля
Красотка, за которой хочется бежать без оглядки
Красотка, за которой хочется бежать без оглядки
Пирог-находка, быстрая и вкусная выпечка к завтраку
Пирог-находка, быстрая и вкусная выпечка к завтраку
Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт
Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт
10 фантастически красивых актрис прошлого
10 фантастически красивых актрис прошлого
Заливной пирог с капустой и яйцом: рецепт с фото
Заливной пирог с капустой и яйцом: рецепт с фото
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко