Неутешительная статистика: карантин спровоцировал мужчин на мысли о суициде

Обращение мужчин за психологической поддержкой возросло на 20 процентов

Украина уже больше месяца находится на карантине, а жителям страны постоянно рассказывают, как не паниковать из-за коронавируса. Тем временем в столице с начала введения карантина, на горячую линию психологической поддержке Киевского городского центра работы с женщинами, возросло количество обращений от мужчин с суицидальными настроениями. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда в Facebook.

"Впервые психологи телефона доверия сообщили о новой динамику: на 20% возросло количество обращений мужчин. Как выяснилось, подавляющее большинство тревожит вынужденная безработица. Мужчины потеряли привычные роли, не имеют заработка, как следствие – возникают ссоры в семьях, обиды и чувства безысходности. Психологи сейчас принимают по 1-2 телефонных звонка в день, которые касаются именно суицидальных намерений мужчин", – отметила Марина Хонда.

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По ее словам, за прошедшую неделю социальные службы и полиция зафиксировали 451 обращения относительно домашнего насилия. В условиях карантина, горячая линия по противодействию насилию Киевского городского центра работы с женщинами работает в режиме с 9:00 до 00:00 и оказывает психологическую помощь всем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Стоит отметить, что увеличение часов работы телефонной линии также вызвано карантином.

Марина Хонда также отметила, что количество случаев домашнего насилия за первый квартал 2020 года составляет 5661. Из них больше всего обращений от женщин – 4636. От мужчин и детей зафиксировано 1010 и 15 обращений соответственно. От лиц с инвалидностью поступило два обращения. Выписано 939 срочных запретительных предписаний для обидчиков.

В случае возникновения потребности в помощи киевляне могут обращаться в Службу психологической поддержки по телефону: 044 272-15-00 (с мобильного) или 15-00 (со стационарного телефона).

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