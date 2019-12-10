Невероятные украинские женщины: названы имена победительниц социального проекта "Свiдома"

Социальный проект "Свідома" ОО "Прозорий вибір" знакомит с мужеством и внутренней силой украинских женщин

Светлана Трифонова Фото: Сергей Ковбасюк

Сегодня.Lifestyle вместе с общественной организацией "ПРОЗОРИЙ ВИБIР" в лице ее основательницы Юлии Сергеевой в рамках проекта #свiдома целый октябрь рассказывали яркие и эмоциональные истории женщин, которые не испугались испытаний жизни, а мужественно их прошли и стали сильнее и сознательнее. Десятки историй были опубликованы в соцcети Facebook, объединенных под хештегом #свідома.

В результате проекта компетентное жюри – амбасадоры проекта – выбрало три самые трогательные истории, которые не оставили равнодушным никого. Именно Катерина Власюк, Людмила Кириченко и Светлана Трифонова получили в подарок профессиональную мотивирующую фотосессию, призванную показать красоту и индивидуальность каждой героини!

Лучшие фото и впечатляющие истории победительниц мы публикуем на нашем сайте.

Катерина Власюк. История о том, как девушка пережила тяжелую аварию и смогла найти в себе силы вновь жить на полную, несмотря на прогнозы врачей. Читайте полную версию здесь.

Катерина Власюк Фото: Сергей Ковбасюк Катерина Власюк Фото: Сергей Ковбасюк Катерина Власюк Фото: Сергей Ковбасюк Катерина Власюк Фото: Сергей Ковбасюк Катерина Власюк Фото: Сергей Ковбасюк 1/5

Людмила Кириченко. История о том, как Людмила из-за войны на Донбассе переехала из Северодонецка в Киев, начав жизнь с нуля.

Людмила Кириченко Фото: Сергей Ковбасюк Людмила Кириченко Фото: Сергей Ковбасюк Людмила Кириченко Фото: Сергей Ковбасюк Людмила Кириченко Фото: Сергей Ковбасюк Людмила Кириченко Фото: Сергей Ковбасюк 1/5

Светлана Трифонова. История женщины, которая с ограниченными возможностями достигла невероятных высот и наград. История Светланы Трифоновой – полная версия.

Светлана Трифонова Фото: Сергей Ковбасюк Светлана Трифонова Фото: Сергей Ковбасюк Светлана Трифонова Фото: Сергей Ковбасюк Светлана Трифонова Фото: Сергей Ковбасюк Светлана Трифонова Фото: Сергей Ковбасюк Светлана Трифонова Фото: Сергей Ковбасюк 1/6

Фото: Сергей Ковбасюк;

Макияж и прическа: Анастасия Мехеда и Мария Сирык.

*Молодая, амбициозная ОО "Прозорий вибір" была основана в сентябре 2018 года. Основная цель – содействие реализации государственной политики и общенациональных программ, направленных на защиту прав и свобод граждан, особенно детей, женщин, социально незащищенных слоев населения, которую организация успешно реализует через социальные проекты #свідома и #свідомебатьківство.

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