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Невероятные украинские женщины: названы имена победительниц социального проекта "Свiдома"

Социальный проект "Свідома" ОО "Прозорий вибір" знакомит с мужеством и внутренней силой украинских женщин

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:09
Светлана Трифонова
Светлана Трифонова
Фото: Сергей Ковбасюк

Сегодня.Lifestyle вместе с общественной организацией "ПРОЗОРИЙ ВИБIР" в лице ее основательницы Юлии Сергеевой в рамках проекта #свiдома целый октябрь рассказывали яркие и эмоциональные истории женщин, которые не испугались испытаний жизни, а мужественно их прошли и стали сильнее и сознательнее. Десятки историй были опубликованы в соцcети Facebook, объединенных под хештегом #свідома.

В результате проекта компетентное жюри – амбасадоры проекта – выбрало три самые трогательные истории, которые не оставили равнодушным никого. Именно Катерина Власюк, Людмила Кириченко и Светлана Трифонова получили в подарок профессиональную мотивирующую фотосессию, призванную показать красоту и индивидуальность каждой героини!

Лучшие фото и впечатляющие истории победительниц мы публикуем на нашем сайте.

  • Катерина Власюк. История о том, как девушка пережила тяжелую аварию и смогла найти в себе силы вновь жить на полную, несмотря на прогнозы врачей. Читайте полную версию здесь.

Катерина Власюк
Фото: Сергей Ковбасюк
Катерина Власюк
Фото: Сергей Ковбасюк
Катерина Власюк
Фото: Сергей Ковбасюк
Катерина Власюк
Фото: Сергей Ковбасюк
Катерина Власюк
Фото: Сергей Ковбасюк
1/5

Людмила Кириченко
Фото: Сергей Ковбасюк
Людмила Кириченко
Фото: Сергей Ковбасюк
Людмила Кириченко
Фото: Сергей Ковбасюк
Людмила Кириченко
Фото: Сергей Ковбасюк
Людмила Кириченко
Фото: Сергей Ковбасюк
1/5

Светлана Трифонова
Фото: Сергей Ковбасюк
Светлана Трифонова
Фото: Сергей Ковбасюк
Светлана Трифонова
Фото: Сергей Ковбасюк
Светлана Трифонова
Фото: Сергей Ковбасюк
Светлана Трифонова
Фото: Сергей Ковбасюк
Светлана Трифонова
Фото: Сергей Ковбасюк
1/6

  • Фото: Сергей Ковбасюк;
  • Макияж и прическа: Анастасия Мехеда и Мария Сирык.

*Молодая, амбициозная ОО "Прозорий вибір" была основана в сентябре 2018 года. Основная цель – содействие реализации государственной политики и общенациональных программ, направленных на защиту прав и свобод граждан, особенно детей, женщин, социально незащищенных слоев населения, которую организация успешно реализует через социальные проекты #свідома и #свідомебатьківство.

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