Ничего личного: насколько безопасно говорить о личном в соцсетях

Соцсети должны предвидеть те способы, которыми могут воспользоваться злонамеренные люди

Будьте осторожны с использованием соцсетей. Фото: pixabay

Соцсети стали неотъемлемой частью нашей жизни и часто, за разглашение личной информации даже на своей личной страничке, люди могут попасть под негатив со стороны других пользователей. В прошлом году тысячи женщин поделились своими историями под хэштегом #MeToo, но некоторые из них стали мишенью троллей и абьюзеров даже в закрытых группах. И возникает вопрос: насколько мы уязвимы в своих онлайн-комьюнити, рассказывая об очень личных вещах, выяснял WoMo.ua.

Аманда, 30-летняя девушка из штата Орегон, тоже решила поделиться пережитым — одна подруга пригласила ее в группу жертв сексуального насилия на Facebook. В группе было с десяток тысяч членов, в названии стояло #MeToo, а если задать этот хэштег в поиск, то название этой группы стояло первым в списке. Группа была закрытой, посторонние не могли читать посты, видеть, кто именно является членом группы. "Люди делились своими историями, поддерживали друг друга, они чувствовали себя среди своих, в безопасности", — вспоминает Аманда.

Ты меня не тролль!

Несколько месяцев тому назад Аманда и другие члены закрытой группы заметили, что группа поменяла название, администратор сменился и главное — количество новых членов резко увеличилось, в основном с фейковыми аккаунтами. И вот эти новички начали писать старым членам группы, большинство из которых — женщины, сообщения в духе: "Я солью все, что ты тут писала твоему абьюзеру/работодателю", "Я перешлю все твои рассказы органам опеки, у тебя надо забрать детей" и так далее. Кто-то из этих троллей сказал даже, что на каждую женщину, рассказавшую историю сексуального насилия, заведено досье и вся информация может быть обнародована в любой момент.

Неясно, была ли эта группа создана изначально с целью шантажа или ее каким-то образом взломали. Когда женщины начали жаловаться на нее в Facebook, она исчезла. "Это было ужасно, потому что нам было там так комфортно, мы могли там выговориться, а потом этого места не стало," — говорит Аманда. Безусловно, группы в Facebook представляют интересы многих людей, они являются важными инструментами солидарности и самоорганизации, например, как в случае с Women’s March в 2017 году. Тем не менее, эти же группы нередко использовались как инструменты для харассмента и манипуляций.

Ограничить доступ

В Facebook неоднократно заявляли о том, что решительно настроены бороться с харассментом и другими действиями, нарушающими этику. Что касается групп, то Марк Цукерберг заявил, что его компания считает своей целью все более широкое участие пользователей соцсети в обсуждениях в группах, потому что такое общение объединяет идеи и опыт.

На Community Summit 2017 Цукерберг заявил: "Общение в группах — ценный ресурс. Например, если у вас диагностировали редкое заболевание, вы можете вступить в группу, где у людей та же проблема, получить поддержку и не чувствовать себя одиноким".

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Все так, но вот до недавних пор третьи лица могли просматривать списки членов закрытой группы — эту возможность убрали благодаря жалобам Андреа Даунинг, администраторки группы для женщин с генной мутацией, увеличивающей риск развития рака. Оказывается, списки членов ее группы просматривали представители страховых компаний и отказывали ее членам в выдаче полиса. Теперь не-член группы не может увидеть список членов, но наши данные по-прежнему уязвимы.

Facebook требует от пользователей регистрироваться под настоящими именем и фамилией, подчеркивая возможные последствия нарушений, но аккаунтов с явно выдуманными ФИО полно. Если у вашего профиля нет очень строгих ограничений конфиденциальности, тролли могут добраться до ваших фото, фото членов вашей семьи, номера телефона и емейла. Так случилось и с группой #MeToo.

Все зависит от людей

Facebook развивает технологии для автоматического обнаружения фейковых аккаунтов, предлагает создать платформу для поддержки админов, которые могут быстро получить рекомендации в случае каких-то сомнений. Но все эти меры действенны только в случае, если админ — порядочный человек. В случае с группой #MeToo не ясно, кто же конкретно ее создал. Она, как и многие другие, была создана не аккаунтом физлица, а страницей. Так делают, например, многие НГО, но в случае недобросовестности намерений невозможно привлечь к ответственности конкретных людей, спрятавшихся за страницей. Facebook в ответ делает доступными для просмотра дату создания страницы и данные о смене названия. Но о том, кто именно создал страницу, данных не будет.

Хотелось бы, чтобы были разработаны инструкции о том, как проверить подлинность группы, хотя в нескольких случаях есть обозначения подлинности: синий значок говорит о том, что Facebook подтверждает — перед вами официальная страница или профиль публичной персоны, медиакомпании или бренда, серые значки используются для предприятий и организаций. Но иногда система дает сбой: по хэштегу #MeToo группа, о которой мы говорим, стояла в списке выше той, которую сам Facebook подтвердил, как официальную страницу движения #MeToo. Как так получилось? У той группы было больше членов, а, как оказалось, "мертвые души" можно легко купить и нарастить свой рейтинг. Таким образом пользователи уверены: если группа вверху списка, значит она "хорошая".

Группы в Facebook помогли и помогают миллионам людей общаться и чувствовать себя не такими одинокими, но они становятся оружием в руках троллей и абьюзеров. Социальные сети должны предвидеть те способы, которыми могут воспользоваться злонамеренные люди и работать над повышением безопасности тех, кто не скрывает своего настоящего имени и делится своим опытом с другими.

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