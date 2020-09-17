Новолуние 17 сентября: какое влияние окажет на людей и что важно сделать

Это идеальное время для любого начинания, связанного с деньгами, работой или обучением

Сегодня, 17 сентября 2020, в 14:00 наступит новолуние. Оно пройдет в знаке Девы и на двух сильнейших аспектах Сатурна и Юпитера. Это новолуние очень продуктивное, ведь знак Девы – самый полезный из зодиакального круга. Чем особенный период новолуния, какое влияние оно оказывает на человека и что важно сделать в этот период – читайте в материале.

Новолуние 17 сентября: что важно сделать в этот период

С новолуния принято начинать отсчет нового месяца, а это значит, что людям нужно взять новые ориентиры и определить цели на ближайший месяц.

Новолуние требует от людей замедлиться и сфокусироваться на своей текущей жизни, проанализировать цели, которые не удалось достигнуть и исправить ошибки. При этом, разбирая каждую мелочь, постарайтесь найти то, что не дает вам возможности реализовать желаемое в полной мере. Интересно, что это может быть даже самая неожиданная для вас причина.

Новолуние 17 сентября – какое влияние окажет на человека Фото: stocksnap.io

В этот период важно проявить упорство в достижении целей. У многих появится шанс добиться карьерных целей, которые были недостижимы ранее. Сейчас необходимо лишь заметить появившуюся возможность и поверить в свои силы.

В новолуние нужно строить планы на будущее. Сегодня многим удастся сделать что-то важное и значимое для своего будущего. В день новолуния важно наметить планы на ближайшие недели и составьте список промежуточных достижений, которые вам требуется совершить.

Обязательно оплатите все счета и квитанции сегодня, отдайте долги. И найдите время, чтобы провести ритуал на благополучие. Самыми популярными являются различные обряды, мантры и заговоры.

Помните, что Дева – денежный знак, поэтому астрологи советуют сосредоточиться на привлечении благополучия и материального процветания.

Благоприятно также будет сегодня:

Составлять карты желаний, писать списки того, что хотите получить, осуществить.

Медитировать, фантазировать, визуализировать, но опираясь на реальность.

Избавляться от негативных привычек, приобретать новые – хорошие.

Наводить порядок в себе и своей жизни.

Новолуние 17 сентября: какое влияние окажет на людей

Новолуние – это всегда очень мощное энергетическое время, которое дает людям возможность менять свою жизнь к лучшему.

Это время благоприятно тем людям, кто уверенно стоит на ногах. А тем, кто не чувствует такой уверенности, важно хорошо обдумать свою жизнь и свои желания. Причем астрологи говорят, что чем детальнее вы про это будете думать, тем лучше. Здесь важно задать себе вопрос "Как я могу улучшить свою жизнь?".

Новолуние 17 сентября 2020 года – как влияет на психику человека Фото: stocksnap.io

Сейчас самое время помогать или просить о помощи, но не садиться на шею. Кроме того, будьте отзывчивы, но и не жертвуйте собой ради других людей.

Наибольшее влияние новолуние 17 сентября окажет на Дев, Рыб, Стрельцов и Близнецов.

Новолуние 17 сентября: что нельзя делать в этот период

Безосновательно и беспочвенно фантазировать.

Употреблять алкоголь.

Перетруждаться.

Как создать свою уникальную карту желаний – смотрите видео:

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