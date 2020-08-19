Новолуние 19 августа: какое влияние окажет на людей и что важно успеть сделать

Это лучшее время для любого начинания, связанного с бытом, финансами, работой или обучением

Сегодня, 19 августа 2020 года, в 05:41 наступило новолуние, которое проходит в знаке зодиака Льва. Темой этого новолуния будет реализация своего творческого потенциала. Какое влияние на человека окажет новолуние и что важно сделать в этот период, читайте далее в статье.

Новолуние 19 августа 2020: какое влияние окажет на человека

Сейчас многие будут ощущать энергию и получат возможность творчески реализовать себя в любой сфере. Если хотите профессиональной реализации, тогда начинайте использовать полученные возможности в этом направлении. Астрологи говорят, что при правильном направлении энергии люди смогут почувствовать приток жизненной силы и вдохновения.

Новолуние 19 августа – какое влияние окажет на человека Фото: stocksnap.io

Новолуние имеет свойства открыть перед человеком новые возможности. Поэтому в этот день запрещено ничего не делать, ведь если не ставить перед собой конкретные цели, то непременно столкнетесь с препятствиями, заверяют астрологи.

Важно понимать, что новолуние может работать как в плюс человеку, так и в минус, в зависимости от того, как он использует эту энергию. Ярким примером станет напряженная обстановка вокруг и негативные новости, которые часто можно увидеть в новостях. Это новолуние будет омрачено тем, что многочисленные напряженные аспекты Марса с Плутоном, Сатурном и Юпитером продолжают сохраняться на небе до конца августа. Это в свою очередь не даст сойти на нет текущим напряженным отношениям многих стран и обострениям конфликтов внутри страны.

Но тем не менее текущая неделя будет наиболее спокойная в августе

Тем не менее новолуние — лучшее время для любого начинания. Неважно, с чем оно будет связано — бытом, финансами, работой или обучением. Поэтому вы можете смело вносить в свою жизнь перемены.

Новолуние 19 августа 2020: что важно сделать в этот период

В этот период можно и нужно мечтать о роскоши, популярности, строить смелые, амбициозные планы. Кроме того, в этот день важно заняться планированием: возьмите лист бумаги и ручку, расслабьтесь, сконцентрируйтесь и напишите свои планы на месяц, сезон или год. Выбирайте только то, что действительно сможете сделать.

Старайтесь сегодня больше времени провести на солнце, природе, прогуляйтесь в парке, займитесь шопингом. Удачным будет общение с детьми, посещение увеселительных заведений и праздников.

Непременно начинайте сегодня визуализировать свою прекрасную жизнь, сделайте практики медитации или составьте карту желаний.

Как создать свою уникальную карту желаний – смотрите видео:

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