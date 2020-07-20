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Новолуние 20 июля: о чем мечтать каждому знаку зодиака

Сегодня, 15:56

Астрологи рекомендуют в этот день много мечтать, желать и записывать все на бумагу

Сегодня вечером, 20 июля, в 20:33 увидите новолуние, которое будет в Раке. Астрологи рекомендуют в этот день много мечтать, желать и записывать все на бумагу. Можно составлять карту желаний, записать в блокнот или просто мечтать, но делать это масштабно, ни в чем себя не ограничивая и продумывать все до малейших деталей.

О чем необходимо мечтать в новолуние каждому знаку зодиака

Овен

Мечтайте о жилом пространстве, доме, даче, квартире – недвижимости. Об успешном ремонте, а также улучшении жилищных условий. Род, семья, генеалогия, родители – также важная часть вашей жизни.

Телец

Вам смело можно мечтать об обучении, новых курсах, тренингах, марафонах. Также ваше – книги, библиотека, работа с документами – оформление бумаг, подписание договоров. Встречи с родственниками, одноклассниками, школьными приятелями. Соседские дела. Все это будет для вас важно.

Близнецы

Важно мечтать и притягивать ресурсы в свою жизнь: деньги, знание, здоровье. Все, что наполняет вас энергией. Пройдите курс массажа, составьте план финансовых поступлений, наполните себя новыми знаниями.

О чем мечтать в Новолуние
О чем мечтать в Новолуние
Фото: stocksnap.io

Рак

Пора заняться своим внешним видом, имиджем, статусом. Визуализируйте свой образ через год/два. Может быть, следует обратиться к стилисту, чтобы подобрать гардероб. А может, пришла пора определиться, кто вы? Чего вы хотите. К чему стремитесь. Смелее! Стройте амбициозные планы!

Лев

Прекрасное время придумывать дальние морские путешествия, а может быть, и эмиграцию. Кстати, это отличный период для книги – воображение будет на высоте. Или мемуаров. Тема уединенного ретрита, чистой природы также очень актуальна.

Дева

Стройте планы/мечтайте на темы астрологии, массовых мероприятий (полететь на концерт Бейонсе в Нью-Йорк, например), коллективных тусовок с друзьями и единомышленниками.

Влияние новолуния на знаки зодиака
Влияние новолуния на знаки зодиака
Фото: Depositphotos

Весы

Сейчас мечтать об изменении своего социального статуса – лучшее время. Выйти замуж (стать женой), развестись (стать свободной), родить ребенка (стать мамой), получить повышение, сдать экзамены, защитить докторскую и т. д.

Скорпион

Можно планировать высшее образование – расширение кругозора, встречу со своим учителем, наставником, религиозные обряды, поездки за границу, общение с иностранцами, переезд/миграцию.

Стрелец

Мечтайте о закрытии или получении ипотеки/кредита/долгов. О хорошем сексуальном партнере. О повышении финансовой составляющей партнера. О новом бизнесе.

О чем мечтать в Новолуние
О чем мечтать в Новолуние
Фото: Depositphotos

Козерог

Планируйте/мечтайте о партнерских отношениях – как их можно наладить, исправить, начать или закончить. Создать совместное дело. Выйти из конфликта. Принять участие или выиграть в конкурсе.

Водолей

Смело планируйте свои рабочие вопросы: график, обязанности, составьте четкий план действий. Запланируйте медицинские процедуры, мечтайте о желании и результате относительно тела и здоровья.

Рыбы

Вам можно помечтать о новом интересном деле, хобби, увлечении, большом выигрыше, подарке. Также актуальными для вас являются мечты о покупке квартиры, дома и о детях.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили все про новолуние 20 июля: какое влияние окажет на людей.

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Источник: Сегодня
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