Новолуние 20 июля: о чем мечтать каждому знаку зодиака
Астрологи рекомендуют в этот день много мечтать, желать и записывать все на бумагу
Сегодня вечером, 20 июля, в 20:33 увидите новолуние, которое будет в Раке. Астрологи рекомендуют в этот день много мечтать, желать и записывать все на бумагу. Можно составлять карту желаний, записать в блокнот или просто мечтать, но делать это масштабно, ни в чем себя не ограничивая и продумывать все до малейших деталей.
Овен
Мечтайте о жилом пространстве, доме, даче, квартире – недвижимости. Об успешном ремонте, а также улучшении жилищных условий. Род, семья, генеалогия, родители – также важная часть вашей жизни.
Телец
Вам смело можно мечтать об обучении, новых курсах, тренингах, марафонах. Также ваше – книги, библиотека, работа с документами – оформление бумаг, подписание договоров. Встречи с родственниками, одноклассниками, школьными приятелями. Соседские дела. Все это будет для вас важно.
Близнецы
Важно мечтать и притягивать ресурсы в свою жизнь: деньги, знание, здоровье. Все, что наполняет вас энергией. Пройдите курс массажа, составьте план финансовых поступлений, наполните себя новыми знаниями.
Рак
Пора заняться своим внешним видом, имиджем, статусом. Визуализируйте свой образ через год/два. Может быть, следует обратиться к стилисту, чтобы подобрать гардероб. А может, пришла пора определиться, кто вы? Чего вы хотите. К чему стремитесь. Смелее! Стройте амбициозные планы!
Лев
Прекрасное время придумывать дальние морские путешествия, а может быть, и эмиграцию. Кстати, это отличный период для книги – воображение будет на высоте. Или мемуаров. Тема уединенного ретрита, чистой природы также очень актуальна.
Дева
Стройте планы/мечтайте на темы астрологии, массовых мероприятий (полететь на концерт Бейонсе в Нью-Йорк, например), коллективных тусовок с друзьями и единомышленниками.
Весы
Сейчас мечтать об изменении своего социального статуса – лучшее время. Выйти замуж (стать женой), развестись (стать свободной), родить ребенка (стать мамой), получить повышение, сдать экзамены, защитить докторскую и т. д.
Скорпион
Можно планировать высшее образование – расширение кругозора, встречу со своим учителем, наставником, религиозные обряды, поездки за границу, общение с иностранцами, переезд/миграцию.
Стрелец
Мечтайте о закрытии или получении ипотеки/кредита/долгов. О хорошем сексуальном партнере. О повышении финансовой составляющей партнера. О новом бизнесе.
Козерог
Планируйте/мечтайте о партнерских отношениях – как их можно наладить, исправить, начать или закончить. Создать совместное дело. Выйти из конфликта. Принять участие или выиграть в конкурсе.
Водолей
Смело планируйте свои рабочие вопросы: график, обязанности, составьте четкий план действий. Запланируйте медицинские процедуры, мечтайте о желании и результате относительно тела и здоровья.
Рыбы
Вам можно помечтать о новом интересном деле, хобби, увлечении, большом выигрыше, подарке. Также актуальными для вас являются мечты о покупке квартиры, дома и о детях.
Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:
Тем временем мы выяснили все про новолуние 20 июля: какое влияние окажет на людей.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное