Новолуние 23 апреля 2020 года: как влияет на нервную систему и здоровье людей

В это время обязательно обратите внимание на свое физическое и эмоциональное здоровье

Сегодня, 23 апреля 2020 года в 05:27 по киевскому времени, состоялось весеннее новолуние. Это удачный период для новых возможностей и опыта, которые помогут улучшить финансовое положение. Но есть также риск получить неожиданные новости, которые выбьют вас из строя.

Новолуние – это специфическая фаза Луны, когда спутника Земли не видно на небе. Для астрологов этот период особенный, ведь наступает момент нового отсчета. В новолуние можно планировать свою жизнь на грядущий лунный месяц.

Новолуние 23 апреля 2020, влияние Луны на человека Фото: Pexels

Мы уже выяснили, как правильно себя вести и что нельзя делать в этот день. Теперь астрологи рассказали, как новолуние влияет на нервную систему и здоровье людей.

В это время физическое и эмоциональное состояние могут быть нестабильными и вы почувствуете недомогание. Все важные вопросы и дела астрологи рекомендуют перенести на другой день.

Сегодняшний день идеально подходит для косметических процедур, начала диеты и отказа от вредных привычек.

Займитесь сегодня медитацией или любыми другими расслабляющими практиками, настраивайтесь на позитив, исполнение мечты и таким образом обрести душевное равновесие.

Что астрологи говорят о коронавирусе – смотрите видео:

В это время обязательно обратите внимание на свое здоровье. Особенно шею, горло, голосовые связки, щитовидную железу и гланды. Также не рекомендуется проводить хирургические операции в это время.

В новолуние необходимо поберечь и нервную систему, позаботившись о своем спокойствии.

Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель – 2020: благоприятные дни.

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