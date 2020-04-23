Новолуние 23 апреля 2020 года: как влияет на нервную систему и здоровье людей
В это время обязательно обратите внимание на свое физическое и эмоциональное здоровье
Сегодня, 23 апреля 2020 года в 05:27 по киевскому времени, состоялось весеннее новолуние. Это удачный период для новых возможностей и опыта, которые помогут улучшить финансовое положение. Но есть также риск получить неожиданные новости, которые выбьют вас из строя.
Новолуние – это специфическая фаза Луны, когда спутника Земли не видно на небе. Для астрологов этот период особенный, ведь наступает момент нового отсчета. В новолуние можно планировать свою жизнь на грядущий лунный месяц.
Мы уже выяснили, как правильно себя вести и что нельзя делать в этот день. Теперь астрологи рассказали, как новолуние влияет на нервную систему и здоровье людей.
В это время физическое и эмоциональное состояние могут быть нестабильными и вы почувствуете недомогание. Все важные вопросы и дела астрологи рекомендуют перенести на другой день.
Сегодняшний день идеально подходит для косметических процедур, начала диеты и отказа от вредных привычек.
Займитесь сегодня медитацией или любыми другими расслабляющими практиками, настраивайтесь на позитив, исполнение мечты и таким образом обрести душевное равновесие.
Что астрологи говорят о коронавирусе – смотрите видео:
В это время обязательно обратите внимание на свое здоровье. Особенно шею, горло, голосовые связки, щитовидную железу и гланды. Также не рекомендуется проводить хирургические операции в это время.
В новолуние необходимо поберечь и нервную систему, позаботившись о своем спокойствии.
Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель – 2020: благоприятные дни.
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