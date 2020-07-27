Нужно ли хвалить детей и как это делать правильно: подсказки родителям

Психолог считает, что похвала не зависит от пола ребенка

На каком-то определенном жизненном этапе родители, воспитывая детей, задаются вопросом, нужно ли хвалить своего ребенка и как это делать правильно, чтобы не захвалить свое чадо и тем самым не избаловать его. Детский и семейный психолог Сабина Ламанна знает ответы на все эти вопросы. На своей странице в Instagram она дала родителям несколько подсказок.

По словам психолога, хвалить детей, конечно же, нужно. Только делать это необходимо правильно.

Как правильно хвалить детей

1. Похвала должна быть конкретной

Нужно хвалить ребенка за то, что он сделал, и за то, где он проявил старание. Стоит обязательно подчеркивать, что это похвала именно за сделанное. Не просто слово "Молодец", а "Молодец, ты отлично завязал шнурки".

2. Похвала нужна особенно там, где ребенок прикладывает особые усилия

Где навык еще не выработался или привычка не сформировалась. Например: "Ты отлично справился с первой пуговкой, давай со второй я помогу".

Как правильно хвалить детей Фото: Depositphotos

При этом психолог считает, что похвала не зависит от пола ребенка.

3. Стоит хвалить за самые маленькие шажочки на пути к цели

Даже если эти шаги не очень заметны, обязательно похвалите вашего ребенка за них. Например: "Сегодня ты написал букву "Д" лучше, чем вчера! Здорово".

4. Не нужно хвалить за все подряд

Очевидно, за то, что ребенок освоил уже очень хорошо хвалить не стоит. Это будет просто нелепо. Например, глупо, если вы каждый раз будет хвалить 7-летнего ребенка за то, что он почистил зубы. Этот навык у него уже давно сформирован.

5. Не забывайте хвалить, даже когда у вас плохое настроение

Бывает так, что ребенок может нас чем-то разозлить. После этого мы забываем или слишком сердимся на него, чтобы отметить какой-то его успех. Нужно усилие воли для того, чтобы обращать внимание и отмечать хорошие проявления со стороны ребенка. Только так вы сможете их закрепить, уверяет психолог.

6. Не нужно путать проявления любви и похвалу

Даже если ребенок ничем сегодня не отличился, его нужно обнимать (желательно раз 8, как советуют психологи), целовать и говорить "Я тебя люблю!". Ведь любят не за что-то, а за то, что ребенок просто есть.

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