Обесценивание в отношениях: как его распознать и нейтрализовать
Психологи выделяют четыре уровня обесценивания
В жизни люди порой сталкиваются с проявлениями агрессии, когда чувствуется открытое давление, им говорят неприятные слова или даже присутствует явный конфликт. И тут "потерпевший" может четко сформулировать свою обиду. Но есть и такие крошечные мелочи, которые присутствуют в отношениях и неприятно покалывают нас, но мы даже четко не можем сформулировать в чем проблема. Тогда, вероятно, мы имеем дело с обесцениванием, говорит психолог по транзактному анализу Татьяна Ловчинская. Специально для Сегодня.Lifestyle она рассказала, как распознать обесценивание в отношениях и нейтрализовать его.
1. Других людей и ситуацию
Как правило, люди, которым присуща позиция "я – ок, другие – не ок", обесценивают окружающих. Они как будто бы смотрят на всех свысока. Ведь они уверены, что все знают и делают лучше, а другие просто не способны на это.
Так, например, когда коллега по работе преуспел в подготовке презентации, то, чтобы такому человеку сохранить свои представления о мире и окружающих, ему легче отмахнуться и сказать, что это просто коллеге повезло, на самом деле ничего особенно в его работе нет.
2. Себя, свои чувства, мысли, ощущения
Обесценивать можно не только других людей или какие-то ситуации, но и самого себя. Такие люди имеют позицию "я – не ок, другие – ок". Поэтому они постоянно попадают в неприятности, а даже если и что-то складывается хорошо, находят подвох, который подтверждает, что с ними не все так хорошо.
Такие люди игнорируют свои чувства и ощущения, часто не прислушиваются к себе или просто отказываются от мысли, что у них достаточно сил и ресурсов, чтобы добиться чего-то или решить проблему.
Можно просто послушать человека и присмотреться к его поведению, чтобы понять, что в его жизни есть обесценивание. Вашему вниманию список фраз и ситуаций, которые свидетельствуют о преуменьшении или игнорировании ситуации:
- да, но;
- это то немногое, что я могу делать;
- ничего особенного;
- это не так хорошо, как у кого-то другого;
- это кажется лучше, чем на самом деле;
- ой, любой может это сделать;
- ну, я правда пытался;
- сарказм;
- ответ вопросом на вопрос;
- услышать комплимент, но не поверить;
- притворяться, что не понимаю;
- уничтожить то, что сделал.
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Выделяют четыре уровня обесценивания: наличие, значимость, возможность изменений и личные способности.
Для наглядности психолог приводит пример. Девушка встречается с парнем, который время от времени подчеркивает то, что она не такая успешная в работе, как ему бы хотелось, еще готовить можно получше и вообще она должна ценить то, что он обратил на нее внимание, ведь вряд ли бы другие это сделали. Со стороны такого парня идет полное обесценивание своей девушки.
В то же время и сама девушка может обесценивать себя или ситуацию. Думая следующее:
- все в порядке, ничего плохого в отношениях не происходит (уровень игнорирования наличия ситуации);
- парни часто так говорят, все равно я чувствую, что он меня любит (уровень значимости);
- его не поменяешь, просто у парня такой характер (уровень возможности изменений);
- а что я могу в этом случае сделать, я вряд ли поменяю ситуацию (уровень личных способностей).
Первое и самое главное, говорит психолог, признать наличие обесценивания в вашей жизни. Проанализировать ситуацию и определить свой уровень обесценивания. Затем подумать и выписать, какие специфические убеждения скрываются за этим. И, конечно же, осознанно следить за собой и останавливать каждый раз, когда включаетесь в игру.
"Подводя итоги, можно сказать, что обесценивание – это своего рода пассивность. А чтобы избавиться от него, стоит проявлять активность, брать ответственность за свою жизнь и не бояться смотреть правде в глаза – так вы точно сможете повлиять на свою жизнь и изменить ее к лучшему", – подытожила Татьяна Ловчинская.
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