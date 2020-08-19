Обесценивание в отношениях: как его распознать и нейтрализовать

Психологи выделяют четыре уровня обесценивания

В жизни люди порой сталкиваются с проявлениями агрессии, когда чувствуется открытое давление, им говорят неприятные слова или даже присутствует явный конфликт. И тут "потерпевший" может четко сформулировать свою обиду. Но есть и такие крошечные мелочи, которые присутствуют в отношениях и неприятно покалывают нас, но мы даже четко не можем сформулировать в чем проблема. Тогда, вероятно, мы имеем дело с обесцениванием, говорит психолог по транзактному анализу Татьяна Ловчинская. Специально для Сегодня.Lifestyle она рассказала, как распознать обесценивание в отношениях и нейтрализовать его.

Обесценивание определяют как механизм, который включает преуменьшение или игнорирование реальности здесь и сейчас, каких-то аспектов себя, других или ситуации. Главная функция этого механизма – подогнать ситуацию или реальность под наше мировоззрение.

Кого и что можно обесценивать

1. Других людей и ситуацию

Как правило, люди, которым присуща позиция "я – ок, другие – не ок", обесценивают окружающих. Они как будто бы смотрят на всех свысока. Ведь они уверены, что все знают и делают лучше, а другие просто не способны на это.

Так, например, когда коллега по работе преуспел в подготовке презентации, то, чтобы такому человеку сохранить свои представления о мире и окружающих, ему легче отмахнуться и сказать, что это просто коллеге повезло, на самом деле ничего особенно в его работе нет.

Что такое обесценивание и как его нейтрализовать Фото: Pixabay

2. Себя, свои чувства, мысли, ощущения

Обесценивать можно не только других людей или какие-то ситуации, но и самого себя. Такие люди имеют позицию "я – не ок, другие – ок". Поэтому они постоянно попадают в неприятности, а даже если и что-то складывается хорошо, находят подвох, который подтверждает, что с ними не все так хорошо.

Такие люди игнорируют свои чувства и ощущения, часто не прислушиваются к себе или просто отказываются от мысли, что у них достаточно сил и ресурсов, чтобы добиться чего-то или решить проблему.

Как распознать обесценивание

Можно просто послушать человека и присмотреться к его поведению, чтобы понять, что в его жизни есть обесценивание. Вашему вниманию список фраз и ситуаций, которые свидетельствуют о преуменьшении или игнорировании ситуации:

да, но;

это то немногое, что я могу делать;

ничего особенного;

это не так хорошо, как у кого-то другого;

это кажется лучше, чем на самом деле;

ой, любой может это сделать;

ну, я правда пытался;

сарказм;

ответ вопросом на вопрос;

услышать комплимент, но не поверить;

притворяться, что не понимаю;

уничтожить то, что сделал.

Четыре уровня обесценивания

Выделяют четыре уровня обесценивания: наличие, значимость, возможность изменений и личные способности.

Для наглядности психолог приводит пример. Девушка встречается с парнем, который время от времени подчеркивает то, что она не такая успешная в работе, как ему бы хотелось, еще готовить можно получше и вообще она должна ценить то, что он обратил на нее внимание, ведь вряд ли бы другие это сделали. Со стороны такого парня идет полное обесценивание своей девушки.

В то же время и сама девушка может обесценивать себя или ситуацию. Думая следующее:

все в порядке, ничего плохого в отношениях не происходит (уровень игнорирования наличия ситуации);

парни часто так говорят, все равно я чувствую, что он меня любит (уровень значимости);

его не поменяешь, просто у парня такой характер (уровень возможности изменений);

а что я могу в этом случае сделать, я вряд ли поменяю ситуацию (уровень личных способностей).

Как избавиться от обесценивания в своей жизни

Первое и самое главное, говорит психолог, признать наличие обесценивания в вашей жизни. Проанализировать ситуацию и определить свой уровень обесценивания. Затем подумать и выписать, какие специфические убеждения скрываются за этим. И, конечно же, осознанно следить за собой и останавливать каждый раз, когда включаетесь в игру.

"Подводя итоги, можно сказать, что обесценивание – это своего рода пассивность. А чтобы избавиться от него, стоит проявлять активность, брать ответственность за свою жизнь и не бояться смотреть правде в глаза – так вы точно сможете повлиять на свою жизнь и изменить ее к лучшему", – подытожила Татьяна Ловчинская.

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