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Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Скорпион

У Скорпионов наступает период анализа и переоценки своих приоритетов

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 22:02
Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Скорпион
Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Скорпион
Фото: Сегодня

Будет ли февраль позитивным месяцем для Скорпионов? Или, возможно, придется очень постараться, чтобы доказать Судьбе свою состоятельность, таланты и возможности? Читайте подробный гороскоп на февраль 2019 для знака Скорпион.

Работа

Не суетитесь и не спешите, чтобы не наломать дров. Звезды советуют проанализировать свою деятельность – возможно, вы вообще идете не в том направлении и занимаетесь не своим делом. Работа должна приносить не только деньги, но и удовольствие. Иначе вы скоро от нее устанете и будете очень разочарованы.

Финансы

В феврале 2019 вам вряд ли удастся накопить какую-то сумму про запас. Серьезных поступлений не будет, но и зарплату не задержат. Зато вы можете намекнуть начальству о повышении вашего гонорара. Постарайтесь не делать лишних трат, иначе в конце месяца придется занимать у друзей или родни.

Здоровье

Поберегите глаза и не перетруждайте их постоянным времяпровождением за монитором. Чаще делайте зарядку и переключайтесь на что-то другое, иначе вам не избежать проблем со зрением и головными болями. Переохлаждение в начале месяца может аукнуться простудой и кашлем – не пропустите момент профилактики.

Отношения

Звезды советуют избегать открытых конфликтов и выяснения отношений. Если в вашем окружении дома или на работе намечается скандал, уйдите в сторону, вы не сможете доказать свою правоту, а вот врагов наживете надолго. Чтобы лучше понимать людей, старайтесь чаще ставить себя на их место.

Любовь

Скорпионам в этом месяце рекомендуется проявить такт и внимание к потребностям своих вторых половинок. Не стесняйтесь признаваться в своих лучших чувствах, тем более что в феврале отмечается День всех влюбленных. Это отличный повод наладить отношения, особенно те, в которых проскакивает прохлада.

Отдых

Возможность отдохнуть и расслабиться в феврале 2019 Скорпионы найдут перед экраном телевизора или возле монитора. Такой релакс тоже имеет право на существование, вы его вполне заслужили. Единственный совет – не переборщите с потоком поступающей информации.

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Источник: Сегодня
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