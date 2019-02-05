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Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Стрелец

Стрельцы могут смело строить грандиозные планы на будущее

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:11
Гороскоп на февраль 2019 - Стрелец Фото: Сегодня
Гороскоп на февраль 2019 - Стрелец
Фото: Сегодня

Насколько благоприятным и позитивным будет февраль 2019 для Стрельцов? Где им следует проявить лояльность, а в какой сфере заявить о себе, чтобы достичь хороши результатов? Читайте подробный гороскоп на февраль 2019 для знака Стрелец.

Работа

Рабочая рутина февраля 2019 не помешает Стрельцам заглядывать далеко вперед и строить планы на будущее. Пока не стоит их обсуждать и делиться в коллективе, но вы на правильном пути. Прорабатывайте детали и в ближайшие месяцы ждите подходящего момента для реализации задуманного.

Финансы

Крупных поступлений в этом месяце не предвидится, но на хлеб с маслом вам вполне хватает. Так что если вы давно присмотрели обновку в дом, не отказывайте себе в удовольствии. Также позаботьтесь о своих близких и порадуйте их приятными подарками.

Здоровье

Если вы всерьез не займетесь своими вредными привычками и не поборите свои слабости, то рискуете, что они победят вас и спровоцируют ухудшение здоровья. Обратите внимание на почки и мочевой пузырь. В феврале 2019 важно проследить за своим водным балансом в организме. А вот от пива лучше отказаться.

Отношения

Если вас притесняют, не стоит идти на уступки, смело заявляйте о себе миру и боритесь за место под солнцем. Только так вы добьетесь уважения и признания у окружающих. В феврале 2019 возможно возобновление каких-то старых знакомств и связей, они окажутся интересными и плодотворными.

Любовь

Звезды рекомендуют Стрельцам распахнуть свои чувства и сердце навстречу любимому человеку. В этот период вы способны слушать и слышать, а потому это лучшее время для взаимопонимания и гармонии. Ни в коем случае не обманывайте партнера, даже если вам очень не хочется в чем-то

Отдых

Лучшее времяпровождение для вас в последний зимний месяц – это семейная идиллия. Выходные побудьте дома, займитесь приятными мелочами или устройте семейный просмотр кино. А если вам захочется куда-то поехать, организуйте мини-путешествие вместе со своей половинкой.

Читайте также общий гороскоп на февраль 2019 для знака Скорпион.

Как гороскоп влияет на наличие проблем, смотрите на видео ниже:

 

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Источник: Сегодня
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