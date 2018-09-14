Офисный этикет: 10 полезных советов сотрудникам

Рабочее место должно говорить о вашей профессии, а не о вас как о личности

Следуйте правилам компании. Фото: pixabay

Большую часть своего времени вы проводите на работе, и соответственно – важно сделать это место комфортным не только для себя, а и окружающих, чтобы сохранить хорошие отношения с коллегами.

Для этого важно просто следовать нескольким простым, но полезным правилам этикета. HeadHunter Украина собрал 10 советов вежливого поведения среди коллег.

1. Приходя в офис, сразу же приветствуйте коллег нейтральным "доброе утро/день". Обязательно отвечайте на приветствие тем же. В течение дня приветствуйте всех, даже если лично с кем-то не знакомы — кивок, улыбка, доброжелательный взгляд. Не страшно, если с кем-то поздороваетесь несколько раз. При этом при современном темпе жизни правила этикета могут отчасти упрощаться, однако деловой этикет остается. Не сомневайтесь — хорошие манеры принесут пользу вашей карьере.

2. Рукопожатие — вещь необязательная, но принятая в деловом сообществе. И это единственный допустимый тактильный контакт. Инициировать его может старший по должности человек, причем неважно, мужчина это или женщина.

3. Верхнюю одежду принято оставлять в гардеробе, а не вешать на спинку стула и тем более не оставлять на столе. Это же касается и зонтов. Их не принято сушить прямо в рабочем кабинете, создавая препятствия для окружающих.

4. Заходя в служебный кабинет коллеги, стучать в дверь не нужно – таким образом, вы даете ему понять, что не подозреваете его в посторонних занятиях. Стучать принято в кабинет руководителя в случае отсутствия секретаря. Если шеф говорит по телефону, но жестом показывает, что можно войти – заходите.

5. Приводите себя в порядок только в туалетной комнате. Что касается духов – для офиса пользуйтесь легкими. Помните: аромат не должен благоухать на весь офис, он должен оставаться только в вашей интимной зоне (20-40 сантиметров), которую не принято нарушать в деловой среде.

6. Рабочее место должно говорить о вашей профессии, а не о вас как о личности. Не нужно держать на виду вышитые бисером картины, реконструкции Второй мировой войны или сканворды. Для этого есть закрывающиеся ящики.

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7. Для долгого серьезного разговора по телефону выходите из общей комнаты туда, где вас никто не услышит. Это же касается звонков от родителей, детей и друзей. Во-первых, это отвлекает от работы коллег, во-вторых, вы рискуете стать объектом для обсуждений. В офисе ставьте телефон на виброзвонок или беззвучный режим. Если же зажигательный рингтон звонит у коллеги в его отсутствие – не отключайте его самостоятельно, дождитесь возвращения и вежливо попросите поставить телефон на беззвучный режим.

8. Если вы звоните начальнику, то первым трубку кладет именно он. Если разговаривают два равных по статусу человека, то первым кладет трубку тот, кто позвонил. Это же правило касается и деловой переписки.

9. Еда на рабочем месте – табу. Если же в вашем офисе отсутствует место для принятия пищи и приходится обедать прямо за компьютером, избегайте блюд с острыми запахами. Если уж с коллегами можно как-то договориться, то партнеры или клиенты не должны видеть ваши перекусы или ощущать не выветрившийся запах. А еще же и вопрос здоровья, ведь утром – кофе, в течение дня – сухарики, пару-тройку конфет, чай с сахаром и булочкой, сэндвич, 3 чашки кофе со сливками, вечером – ужин от души. Знакомое "меню" для большинства офисных работников.

10. Чай и кофе на рабочем месте вполне допустимы, но кружка должна:

– быть максимально нейтральной, без веселых надписей или фривольных картинок (идеально брендированная, с логотипом компании. Если другое не предполагает корпоративная культура)

– быть чистой, без следов помады, остатков кофе или заваренного по третьему кругу пакетика чая

– стоять на подставочке, а не на рабочих документах или просто на столе.

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