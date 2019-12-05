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Мама из Амстердама: Оксана Кравцова рассказала, почему дети в Нидерландах самые счастливые

Предприниматель рассказала о своем материнстве и о том, как при всех хлопотах не выгорать

Оксана Кравцова с дочерью Теей Фото: пресс-служба

Быть счастливой мамой можно, главное – относиться ко всему проще, обязательно находить время на себя и позволять себе делать то, что нравится. Сегодня.Lifestyle расспросили известных женщин, что для них значит материнство и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой.

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Героинями нашей спецрубрики Happy mama уже стали управляющая ресторанами "Семьи Димы Борисова" Лена Борисова, экс-продюсер "Орла и решки" и соучредитель сети школ Наташа Шталтовна, начальник отдела креатива и контента ЦУМ Маруся Коваль и писательница Ирина Говоруха.

Сегодня о материнстве рассказала мама четырехлетней девочки Теи, предприниматель и гид по Амстердаму Оксана Кравцова.

Оксана Кравцова с дочкою на прогулке Фото: пресс-служба

Ксюша, как и когда вы поняли, что хотите ребенка?

Я никогда не испытывала этого чувства – "хочу детей", однако, увидев однажды на тесте две полоски, я осознала, что готова к этому и рада, потому что это ребенок от человека, которого я люблю. Мне было 30 лет.

Как ваша карьера влияет на материнство и помогают ли вам профессиональные качества и навыки в родительстве?

Много лет я работала в медиакомпаниях, а также строила с партнером бизнес в онлайн-ритейле. Я стрессоустойчивый человек, который привык работать в рамках жестких дедлайнов, обладаю хорошими коммуникативными навыками и умею работать с негативом. Все это помогает в воспитании: я довольно легко пережила все возрастные кризисы дочки, построив наши отношения на договоренностях и проговаривании всех спорных моментов.

Сейчас ей 4 года, и фраза "Мы же договорились" используется малышкой регулярно. Я не люблю ролевые игры, создание поделок из условных каштанов, зато разговоры – моя сильная сторона, поэтому уже в 3 года Теа Элизабет, упав и поранившись, не рыдала, а кричала: "Мама, когда уже прибегут лейкоциты?"

Дочка активно использует вводные слова, начиная предложения с "пожалуй", удивляла меня внезапными "Это галлимимус и трицератопс" в 3 года. Все это – результат общения. Я никогда не называла автомобиль "би-би" – я шла в Википедию и рассказывала ей о принципе работы мотора.

Вы сейчас живете в другой стране – в Нидерландах. Как другая культура отразилась на ваших материнских взглядах и методах воспитания?

Безусловно, контекст влияет на сознание, хотя основные моменты развития ребенка были заложены в Украине. Мне повезло с первого же собеседования найти няню в Киеве, с которой у нас совпадали взгляды на воспитание, я до сих пор уверена, что это большое везение.

Почти 3 года мы с партнером жили в разных странах, поэтому наличие поддержки со стороны няни было очень важным.

Нидерландские дети – официально самые счастливые в мире, несмотря на то что в ясли принимают с 12 недель.

Декретный отпуск в этой стране составляет 4 месяца, включая дородовый период, после чего либо женщина выходит на работу, либо с ней прерывают контракт. Зачастую после рождения ребенка отец и мать снижают количество рабочих часов, чтобы 1 день в неделю с ребенком был один из родителей, таким образом, малыш находится в детском саду всего 3 дня в неделю.

Тут нет государственных детсадов, а стоимость частного составляет почти 100 евро в день, но если работают оба родителя, государство компенсирует часть средств за детский сад. Стоимость работы бебиситтера – 10 евро в час. Результатом становится вписывание ребенка в свою жизнь, а не наоборот.

Оксана Кравцова обходится без няни и много времени проводит с дочкой Фото: пресс-служба

В Нидерландах нет огромных детских игровых зон в торговых центрах, редкое кафе имеет какой-то намек на детский уголок, о существовании отдельных комнат с нянями здесь, кажется, и вовсе не подозревают. Зато на фестивале конопли, дневном концерте в парке или в любом баре всегда есть толпа детей, которые рисуют или носятся вокруг, пока родители пьют вино и пиво с друзьями.

Дети никому не мешают, не раздражают, с ними с радостью поиграет и перекинется парой фраз любой посетитель кафе, потому что они – часть общества, но в то же время мир не крутится вокруг них.

Меня восторгает, что в любом музее, на любом фестивале обязательно присутствуют не просто развлекающие активности, позволяющие занять малышей, а интерактивные зоны, подающие тему в доступной форме, развивающие знания. Это классно: дети знакомятся с миром не в теории по книжкам, а на практике.

Начальная школа обязательна с 5 лет, но разрешена с 4. Мой наибольший вызов – сохранение всех четырех языков, которым владеет Теа. Нидерландские начальные школы полностью бесплатны и не требуют даже покупки тетрадей и ручек, а во время каникул дети не могут дождаться старта учебы, потому что в школе интересно.

Чрезмерная амбициозность не приветствуется, ценится умение быть частью коллектива, социальный интеллект, дети много обнимаются и целуются. В то же время их учат держать границы.

Родители вне школьного времени устраивают игровые встречи, а родительский чат – сплошной позитив. По словам учителей и родителей других детей, моя дочка имеет strong personality, сильные лидерские задатки и высокий интеллектуальный уровень, поэтому задача школы – своевременно переводить ее в группу выше, а наша с партнером – учить ее уважать чужие желания и решения, не давить на других детей.

Утро в нашей школе Монтессори начинается со входа: держа в руках большую чашку горячего кофе, директор с улыбкой лично пожимает руку каждому ученику, приветствуя его.

Отцы в Нидерландах принимают полноценное участие в воспитании по собственному желанию, а не из-под палки. Порой пап с колясками и на детских площадках больше, чем мам. И все – с улыбками, демонстрирующими легкость. После развода мужчины борются за право получения проживания с ребенком и часто выигрывают, а мамы получают право забирать ребенка на выходные и на каникулы, платят алименты.

Оксана Кравцова с семьей Фото: пресс-служба

Мы практически перестали покупать игрушки, поскольку это готовые решения, не развивающие креативность.

Загляните в любую детскую комнату в Амстердаме (благо это несложно – тут часто обходятся без штор) – вы увидите очень мало игрушек. Детей тут учат сооружать кукол из рулонов от туалетной бумаги, а в каждом супермаркете к праздникам раздают бесплатно наборы для поделок или игр.

Детские площадки созданы "из говна и палок", зато на входе вам выдадут молоток с гвоздями и предложат построить из этих палок свою халабуду. Нидерландцы – инноваторы с идеальным чувством вкуса. Подумайте, как они развивают это? И да, меня стал волновать пластик.

Если сравнить две культуры, возможно, вы что-то хотели бы посоветовать украинским мамам?

Не кутать детей. Моя четырехлетка гоняет на велосипеде при температуре +15 в шортах и футболке, надевает дождевик и крутит педали под проливным дождем, носится по площадке без куртки в конце ноября. Дома у нас всегда открыты окна, хотя дочь ходит в трусах. Она привыкла к этому с рождения.

Избавиться от стерильности. В нидерландских яслях и детсадах дети ползают по ламинату, где другие дети и взрослые ходят в уличной обуви. Детей возят в сады и школы с температурой до 38,5, соплями рекой и умеренным кашлем. Считается, что чем больше вирусов в детстве, тем крепче иммунитет. Простые вирусы не лечат ничем, кроме парацетамола и мороженого. К доктору даже нет смысла ездить – назначают одно и то же по протоколу. Лишь однажды Тее назначили антибиотик, обнаружив при осмотре ушную инфекцию. Уровень вакцинированности очень высокий.

Четырехлетняя дочь Оксаны Кравцовой Фото: пресс-служба

Перестать гнаться за медальками и дать ребенку возможность быть собой, а не тем, кем вы хотите его видеть. Как говорят в Нидерландах, никто не ходит с соской в университет. А это значит, что если для ребенка так важен этот кусок резинки в 3 года, то зачем воевать и отнимать? То же касается отказа от подгузников, умения читать и вообще всего.

Нидерландцы никогда не рвут жилы, пытаясь пристроить отпрыска-балбеса в институт: он может пойти в колледж и стать плотником, открыв свою студию дизайна и зарабатывая больше экономиста с "вышкой".

Если ребенок провалил экзамены, родители говорят: "Нам очень жаль, что так вышло, но это твое решение. Вот тебе билеты на Бали, чтобы отойти от стресса и придумать, как ты будешь зарабатывать после возвращения". Никто не кладет свою жизнь на алтарь кружков и развивающих активностей. В конце концов средняя продолжительность жизни в Нидерландах 86 лет – у каждого в запасе есть еще лет 70 на то, чтобы выучиться игре на гитаре или освоить пошив мягких игрушек.

Не быть аниматором 24/7 и не закупать тонны игрушек, чтобы занять ребенка или компенсировать чувство вины за невовлеченность. Хотеть погреть лицо на солнце с бокалом вина – это нормально. Я приучила дочь к тому, что 1-2 раза в день мама выходит на балкон выпить кофе в тишине на 5 минут, приближаться запрещено категорически. В то же время у нас достаточно много общих ритуалов.

Собственно, иметь ритуалы рутины. С 18:00 на нидерландских площадках нет детей – это время ужина. В 19:00 они идут чистить зубы, слушают сказки и в 19:30-20:00 уже сопят. Не желающие спать могут просто лежать или тихо делать свои дела. Вечер – это личное время родителей.

Школа начинается в 8:30, опоздание на 5 минут отмечается в системе как отсутствие, а пропуск школы без предупреждения о сильной болезни грозит штрафом в 100 евро за каждый пропущенный день. Если пропусков больше установленного лимита, за родителей возьмутся социальные службы. Каждый ребенок имеет конституционное право на образование, и родители, не приводя в школу, отбирают это право. Рутинность и системность дается мне сложнее всего, ведь я творческий человек, но я вижу, насколько хорошо это влияет на дочку. Четкие алгоритмы – островок надежности для эмоциональных детей.

Возникает ли у вас чувство вины, которое накрывает многих работающих мам в связи с тем, что они вынуждены жертвовать временем с детьми ради карьеры?

Мне незнакомо это чувство.

Считаете ли вы, что работа – это один из способов восстановления материнских ресурсов? Вы считаете себя счастливой мамой? Как достичь этого состояния тем, у кого произошло "выгорание"?

Работа – мой главный источник ресурса.

Все остальное я делаю с дочкой: я беру ее с собой на кроссфит 3-6 раз в неделю, поэтому она умеет делать бурпи и стоит на руках у стенки, мы ходим с ней в бары, поэтому она очень социальная девочка, я ходила с ней в слинге на косметологические выставки, к косметологу, к стоматологу. Просто у нас нет под боком бабушек, а бебиситтеры стоят очень дорого, поэтому Теа всегда сидит позади на детском кресле велосипеда, как Санчо Панса.

Через месяц после переезда я открыла свою компанию, а весной 2019 года сменила вид деятельности. Я участвую в пополнении семейного бюджета в равной доле с партнером, отцом дочки, поэтому я в принципе не могу себе позволить "выгореть". Когда ресурсы на исходе, я включаю сохранение энергии – не включаю ноутбук после укладывания малышки в кровать, могу в течение дня вручить ей на полчаса планшет с "Нетфликсом" или развивающими играми. Я уверена, что важно качество, а не количество, поэтому время между окончанием школы и детским сном – это наше время.

Мамам необходимо находить время на себя Фото: пресс-служба

Важный момент: я стараюсь делать с дочкой то, что нравится мне, а также делать досуг разнообразным.

Так, в прошлую пятницу я отвезла дочку в школу, написала текст для клиента, запустила в магазине удачную акцию и сделала отличные продажи, провела переговоры по продаже одного из бизнесов, привезла дочке в школу велосипед и поехала с ней на шопинг, поиграла с детьми на площадке, сходила с ней на тренировку, после чего мы вместе испекли печенье и прочли несколько книг перед сном.

В субботу я просто отсыпалась, занималась бытом и провела несколько часов на детском дне рождения. Знакомые подшучивают над моей способностью планировать и запоминать все, что я сделала в течение дня, а я считаю это важным в те моменты, когда тебе кажется, что ты за день адски устала, ничего не сделав. Когда вы начнете фиксировать детали, вы удивитесь, как много всего успели за день.

Иногда наша квартира выглядит так, словно в ней произошло двойное убийство, но я всегда делаю клининг по остаточному принципу, потому что чистые полы не делают меня счастливой, если я смертельно устала или не могу в удовольствие попрыгать с дочкой на батуте, раздражаясь от любой мелочи. Такие же отношения у меня с едой: мы обедаем крекером с хумусом и томатами и завтракаем 3-минутной овсянкой с ягодами и кокосовыми хлопьями, когда сил нет.

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