Остановитесь: что не нужно делать в соцсетях после разрыва отношений

Не публикуйте вещи, о которых вы после пожалеете и осознаете, насколько это выглядит глупо

Держите себя в руках. Фото: pixabay

Расставание в эру соцсетей и интернета грозит может оказаться более болезненным, чем раньше, когда люди расходились и могли больше никогда не видеться. Сейчас же важно научиться выходить из отношений красиво и правильно.

Вашему вниманию семь вещей, которые не стоит делать в социальных сетях после разрыва отношений.

1. Долго думать над тем, стоит ли удалять и блокировать бывшего партнера

Если ваш бывший партнер – токсичная личность, удаляйте и не раздумывайте, особенно если вы чувствуете, что от него может исходить какая-либо угроза или опасность. Также удаляйте человека, если у вас есть подозрение, что вы можете снова захотеть с ним пообщаться. В любом случае, вы должны сделать то, что лучше для вас в долгосрочной перспективе.

2. Слишком быстро удалять фото

Будьте осторожны с удалением фотографий и другой информации. Если вы не хотите никого уведомлять о вашем разрыве, не спешите чистить свой контент, что сразу же наведет ваших френдов и фоловеров на определенные мысли.

3. Не выставляйте себе статус типа "все сложно"

Отношения по своей природе являются делом личным. Не распространяйтесь о них и не выдавайте слишком большого количества деталей. Лучше ведите журнал в закрытом режиме, где вы можете записывать все свои мысли, чтобы вам стало легче, однако в то же время избегайте полной социальной изоляции.

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4. Сообщения и фотографии "у меня все круто"

Ваше сердце разбито, и у вас бушует море эмоций. Вы не хотите, чтобы вас видели в моменты слабости и отчаяния – и это вполне понятно. Однако вам также не следует впадать в другую крайность: то есть загружать фото и писать сообщения в стиле "у меня все супер!" Оставайтесь реалистом.

5. Не публикуйте мстительные посты и картинки

Вам наверняка есть чем заняться, а не отправлять в сеть мстительные послания, чтобы насолить своему бывшему. О да, это заманчиво, но приведет только к тому, что вы начнете испытывать еще больше негативных эмоций. Рассмотрите возможность вообще минимально посещать социальные сети, скажем, в течение месяца.

6. Не проявляйте интерес к какому-нибудь другу, чтобы вызвать ревность бывшего

Вы хотите позлить бывшего и начинаете атаковать одного из его или своих друзей, оказывая ему повышенное внимание? Даже не вздумайте себя так вести. В противном случае вы перенесете всю негативность ваших последних отношений в отношения новые. Не флиртуйте ни с кем из мести, просто дайте себе немного времени, чтобы оправиться от разрыва.

7. Не шпионьте за экс-партнером в сети

Огромное количество людей начинают отслеживать своих бывших, например, в Facebook после разрыва отношений, хотя наверняка понимают всю пагубность своего поведения. Это может стать деструктивной привычкой, и если вы не можете избежать соблазна, тогда заблокируйте или удалите экс-партнера.

Сосредоточьтесь на своем новом поведении. Не публикуйте вещи, о которых вы после пожалеете и осознаете, насколько это выглядит глупо. Ведите себя как зрелый человек, просто проводя время с друзьями и семьей, заботясь о себе и делая то, что приведет вас в норму.

Тем временем в результате исследования выяснилось, как конфликты могут улучшить ваши отношения. Хорошие ссоры, как хорошие отношения – это умение отдавать и принимать.