Осторожно, энергетический вампир: пять способов защититься от человека с плохой энергетикой

Когда люди на вас жалуются или пытаются унизить, и на вас так и льется негативная энергия, не принимайте это близко к сердцу

Будьте бдительны. Фото:pixabay

О том, что общаться с негативно настроенными людьми не нужно – знают многие. Но есть еще один момент, который необходимо замечать и обходить стороной таких людей, которых называют энергетическими вампирами.

После общения с ними вы чувствуете себя выжатым лимоном, подавленными и опустошенными. Чтобы избежать этого, необходимо знать, как вычислить таких людей и защититься.

№ 1. Прекратите угождать людям и терпеть их негативные эмоции

Когда люди на вас жалуются или пытаются унизить, и на вас так и льется негативная энергия, не принимайте это близко к сердцу. Такое поведение — всего лишь отражение настоящей сущности этих людей, и оно не говорит о вашей ценности. Чем больше вы поддаетесь влиянию их разговоров, тем больше начинаете зависеть от похвалы других людей. Как защититься от энергетического вампира в таком случае? Важно понимать, что вы не можете заставить всех вас любить, а ваша ценность не зависит от мнения окружающих. В первую очередь любите себя. Пусть энергетические вампиры, негативная энергия которых приводит вас в уныние, уйдут в открытое плаванье из ваших с ними отношений.

№ 2. Энергетические вампиры: держите их на расстоянии

Был ли у вас когда-нибудь друг, негативная энергия которого высасывала из вас жизнь? Чтобы провести с ним время, вам приходилось собираться с силами, а после вы чувствовали эмоциональное и физическое истощение? Такие люди — самые что ни на есть энергетические вампиры. Они всегда найдут время, чтобы увидеться с вами, когда им нужна ваша поддержка. Но когда вы нуждаетесь в помощи, их не поймать. И чем больше энергетические вампиры жалуются, и распространяют свои негативные эмоции, тем больше находят причин для жалоб. Напоминайте себе, что вы не обязаны решать проблемы других людей, даже членов своей семьи. Если они не в состоянии помочь себе, не несите их бремя вы. Это не поможет ни им, ни вам.

№ 3. Скажите "нет"

Важно знать свои границы и уметь их отстаивать, когда они нарушаются. Вы же не позволите кому-либо прийти в ваш дом и разрушить его? Так почему же должны позволять энергетическому вампиру разрушать вашу самооценку? Как говориться: "Не позволяйте никому марать ваш разум грязными ботинками". В противоположность популярному мнению, отказ – это не грубость. Вам не нужно оправдывать себя за использование слова "нет". Если чувствуете негативные эмоции и неуважительное к себе отношение, вы должны постоять за себя, заявив об этом. Наше время и сердце – бесценны, поэтому окружайте себя только хорошими людьми, и отгораживайтесь от плохих. Если заметите, что какому-то другу вы говорите больше "нет", чем "да", подумайте, насколько он помогает вашему росту, или сдерживает его.

№ 4. Наслаждайтесь "Своим" временем

Важно уделять себе время, чтобы побыть вдали от других людей, прислушаться к своим мыслям и желаниям. Это может быть, как принятие ванны, так и утреннее валяние в кровати. Если вы находитесь в сложной ситуации, и вас одолели негативные эмоции, выйдите на улицу. Свежий воздух и чистота этого мира помогут осознать, что в масштабах Вселенной любая проблема — маленькая, а жизнь – всегда продолжается.

№ 5. Возьмите на себя ответственность

По большому счету, вы единственный человек, который решает, что вам чувствовать. И не важно, в каком окружении вы находитесь. И вы сами решаете – оставаться сильными или позволить другим людям властвовать над вами. Как только вы берете на себя ответственность за свои эмоции, вы освобождаетесь от влияния окружающих, и негативная энергия уходит. Когда вы чувствуете себя уверенными, любите себя, то приобретаете эмоциональную силу и устойчивость. А плохая энергетика человека на вас не влияет. Будьте позитивными и иногда позволяйте себе негативные эмоции, проживая, но отпуская их.

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