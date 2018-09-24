Осторожно, нарцисс: семь вещей, чтобы манипулировать вами

Такие люди ловко скрывают свои намерения благодаря острому уму

Будьте бдительны с людьми-нарциссами. Фото: depositphotos

Человек-нарцисс может не нравиться, но при этом может спокойно манипулировать вами, делая все так гладко и незаметно, что вы можете этого даже не заметить.

В жизни все случается непредсказуемо, и зачастую мы не в состоянии идентифицировать нарцисса. Ситуация становится еще сложнее, если этот самовлюбленный человек является вашим близким другом или родственником.

Одной из главных черт самовлюбленного нарцисса, очевидно, является эгоизм. Все их слова и поступки мотивированы лишь тем, что это может принести им личную выгоду, преимущество над кем-то, поможет остаться в центре внимания. И как бы вы ни старались, независимо от того, как хорошо вы к ним относитесь, маловероятно, что вам удастся изменить их поведение.

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Если вы хотите уберечь себя от негатива, излучаемого нарциссом, не дать им повлиять на ваше физическое, эмоциональное и психическое благополучие, то держитесь от них подальше. Такие люди ловко скрывают свои намерения благодаря острому уму, но это в любом случае приведет к печальным последствиям для их жертвы. Если вы подозреваете, что кто-то из вашего окружения нарцисс, то обратите внимание на нижеперечисленные семь признаков:

1. Агрессия

Психологи уже давно изучают специфические черты и поведение нарциссов. И результаты, полученные благодаря этой работе, помогли выявить наиболее выраженную черту характера самовлюбленных личностей. Она связана с проявлением словесной и физической агрессии, а также в неспособности контролировать свои эмоции и чувства. Безусловно, физическую агрессию очень легко идентифицировать, но существуют некоторые формы психологической агрессии, которые не так легко заметить.

Именно это и наносит огромный вред тем людям, которые попали под их влияние. Например, нарцисс может прибегать к прямым угрозам, запугиванию или просто заставить кого-то ощутить страх. Более того, он может говорить с жертвой снисходительным тоном, якобы сдерживая физическую агрессию. Но благодаря этому он может влиять на нее в разных аспектах жизни: финансовой, эмоциональной т.д. Если вы столкнулись с кем-либо, кто проявляет такой тип поведения, то постарайтесь как можно быстрее оборвать с ним контакт. Тем более, если вы находитесь в отношения с нарциссом. Вы заслуживаете большего!

2. Проецирование

Если вы когда-нибудь заметите, что человек постоянно обвиняет вас в своих неудачах или пытается подчеркнуть свою значимость из-за ваших ошибок, то это нарцисс. Таким образом, он пытается добавить себе значимости, пользуясь вашими промахами, даже вымышленными. Он начинает проецировать свои собственные недостатки на вас, потому что он считает себя безупречным.

3. Промывание мозгов

Вам когда-нибудь приходилось делать что-то, в чем вы были не уверены до самого конца, но продолжали двигаться вперед только потому, что вам гарантируют успех? Если да, то вами манипулируют. Этот прием часто называют "промыванием мозгов". Вы не знаете, как им удается делать это, но вы всегда проявляете послушание и делаете все так, как скажет вам нарцисс.

4. Ощущение бесполезности

В начале отношений, нарцисс дает вам почувствовать, что вы важны для него и являетесь чуть ли не центром вселенной. Но со временем все меняется кардинальным образом: он делает вас виноватым во всем и будто говорит, что ненавидит все, что связано с вами. Не волнуйтесь. Вы всегда были самим собой и не сделали ничего плохого.

Правда в том, что вы отошли от своей сущности и не слышите внутренний голос. Вами манипулировали и заставили поверить во что-то, что должно всегда присутствовать в ваших отношениях. Но это нужно лишь нарциссу, который все делает ради себя и заставляет вас чувствовать себя бесполезным.

5. Унижение

Вы ощущаете, что ваш партнер стал часто высмеивать вас и осуждать все, что вы делаете? Он начинает буквально позорить вас перед общими знакомыми или на вечеринке? Возможно, он говорит, что вам стоит улучшить свой внешний вид, покупая другую одежду и уделяя время макияжу? Или он не обращает внимание на суть отношений и фокусируются исключительно на ваших недостатках? Это происходит лишь потому, что ему удобно унижать вас и принижать вашу ценность, чтобы выделиться самому.

6. Игра в жертву

"Я никогда не смогу тебя обыграть. И вообще, я сам виноват во всем. Почему ты не любишь меня так, как я тебя?". Эти и многие другие фразы нарцисс использует, чтобы замаскироваться в жертву. Благодаря такому поведению он сможет быстро получить власть над вами и манипулировать в своих корыстных целях. Не попадайтесь в эту ловушку и придерживаетесь своих взглядов.

7. Разговор о себе

Нарциссу нужно внимание. Поэтому не удивляйтесь, если вы вдруг заметите, что на протяжении нескольких часов он вас даже не слушал. Все потому, что для него важно лишь то, как будут реагировать на его слова, а не на ваши. Более того, он будет всячески переносить все внимание на себя только затем, лишь бы говорили о нем.

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