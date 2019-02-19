От преподавателя до повара: какие мужские профессии сводят женщин с ума

Некоторые мужские профессии привлекают внимание женщин

Есть мужские профессии, которые привлекают внимание женщин Фото: Depositphotos

Иногда женщина знакомится с мужчиной и ставит в уме галочку "ничего особенного": просто симпатичный, просто неглупый, не о чем и говорить. Но если вдруг окажется, что мужчина работает, скажем, врачом – он сразу же меняется в ее глазах. Итак, вот список профессий, которые возбуждают женщин.

Адвокат

Метросексуал, умница и хороший, воспитанный мальчик. А еще – серый кардинал, та самая фигура, которая действительно решает, кого казнить, а кого – миловать. Власть – это очень сексуально. Власть в сочетании с живым умом и хорошо подвешенным языком – сексуально втройне.

Ученый

Пусть часами просиживает в своей лаборатории и периодически выбегает оттуда на предмет поорать и побегать по потолку. Вы будете его утешать, поддерживать и вдохновлять, а потом он получит Нобелевскую премию и произнесет трогательную речь. О том, что все это — только ваша заслуга.

Преподаватель

Хороший преподаватель способен вести увлекательнейший монолог четыре часа кряду и ни на минуту не потерять внимание аудитории. Что нам еще надо, мы же любим ушами?

Фитнес-тренер

У него прекрасное тело – это раз. У него железная воля — это два. И три — он точно супермен. Где вы еще встречали мужчин, которые будут над вами стоять и уговаривать сделать что-то, что нужно, в общем, только вам?

Повар

В нашем мозге есть ряд структур, называемых лимбической системой. Эта самая система, наряду с прочими функциями, является и "центром удовольствия". То есть, если нам хорошо — это потому, что лимбическую систему простимулировали. И знаете, на что она реагирует быстрее всего? Правильно, на еду.

Врач

Во-первых, он великий герой, потому что каждый день спасает человеческие жизни. Во‑вторых, он ходячее воплощение мема "Терпение: уровень — бог".

Пилот

Дюралевая трубка, каким-то непостижимым образом взмывающая на 10 тысяч метров – это само по себе непостижимое чудо. То есть умом мы понимаем, как оно летает, но верить в это все равно отказываемся. А человек, который умеет эту махину поднять, а потом посадить – он же небожитель. Во всех смыслах этого слова.

Напомним, какие черты характера у женщин привлекают мужчин. Кроме этого, названы секреты, которые мужчины раскрывают только любимой женщине.

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